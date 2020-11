My Memory Of Us : une aventure bouleversante autour de la Seconde Guerre mondiale

Hier, dans notre sélection de jeux de la semaine, un certain My Memory Of Us (v1.0, 894 Mo, iOS 9.0) nous a fait de l'oeil, et pour cause... Celui-ci nous emmène dans un jeu d'aventure narratif racontant l'amitié entre une jeune fille et un garçon durant la Seconde Guerre mondiale.



Une histoire bouleversante qui a déjà été primée plusieurs fois et qui, pour notre grand plaisir, est désormais jouable sur appareils iOS. Vous pouvez retrouver son trailer ci-dessous :

My Memory Of Us : vivez une amitié durant la Seconde Guerre mondiale

Tout a commencé lors d’une rencontre entre un garçon et une fille qui provenaient de deux mondes différents. Pendant un court instant, ils passèrent du bon temps ensemble, en appréciant simplement la présence de l’autre. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. La guerre éclata puis le Roi maléfique saccagea la ville et ses soldats robots firent leur apparition de toute part. Les citoyens furent séparés et certains d’entre eux furent marqués puis forcés à quitter leur foyer et à vivre dans un endroit isolé du reste de la ville par un mur immense. Par chance, les enfants n’étaient pas seuls. Ils pouvaient compter l’un sur l’autre.

Dans cette histoire traitant d'amitié et d'amour durant une période sombre, nous prenons le contrôle du duo qui, en travaillant en équipe, aura pour but de surmonter les épreuves. Il faut savoir que chacun d'eux dispose d'une capacité spéciale : elle peut courir vite, il peut se faufiler.



L'aventure est très prenante, elle mélange l'horreur de la guerre, teintée d'humour, avec des réalités historiques. My Memory Of Us est d'ores et déjà disponible au prix de 5,49€ sur l'App Store.

