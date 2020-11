Bon plan : Tous les iPhone 12 sont en promotion chez RueduCommerce

Il y a 1 heure (Màj il y a 19 min)

Julien Russo

4

L'iPhone 12 a été lancé il y a seulement quelques semaines, mais malgré tout on retrouve quelques bons plans qui permettent d'obtenir de petits rabais sur le prix officiel fixé par Apple. Rue du Commerce est l'un des rares revendeurs à avoir mis quasiment toutes les finitions et capacités avec une remise de 5% et un pack reprise.

Tous les iPhone 12 sont en promotion

Quand Apple lance de nouveaux iPhone, les revendeurs reçoivent une tonne de stocks qu'ils écoulent en grande partie pendant les précommandes, mais aussi les jours qui suivent le lancement. Avec du recul, on se dit ils n'ont pas vraiment d'intérêt de faire des promotions si les iPhone se vendent à grande vitesse. En général, les premières réductions "timides" arrivent dans les 2 à 3 semaines après la commercialisation, c'est justement ce qui se passe avec Rue du Commerce qui propose 5% de réduction immédiate sur tous les iPhone 12 proposés dans son catalogue.

Il ne s'agit pas d'une grosse réduction qui va vous faire dire "Woaw, c'est le bon plan de l'année", mais plutôt d'une petite réduction qui vous permettra de faire une petite économie par rapport à si vous passiez commande sur l'Apple Store en ligne.

Vous pouvez retrouver dès maintenant (et sur une durée limitée) :

L'iPhone 12 en stockage 64 Go à 854€ au lieu de 899€

au lieu de 899€ L'iPhone 12 en stockage 128 Go à 866,40€ au lieu de 912€

au lieu de 912€ L'iPhone 12 en stockage 256 Go à 964,25€ au lieu de 1015€

La livraison à domicile est offerte. Pour la majorité des configurations, attendez-vous à recevoir votre commande dans les deux semaines qui suivent la validation de votre panier.

L'iPhone 12 embarque un écran Super Retina XDR de 6,1" avec la puce A14 Bionic qui est plus rapide que le MacBook Pro 16", vous trouverez également un nouveau mode nuit amélioré, le MagSafe, l'intégration de la 5G, le Dolby Vision pour vos vidéos...