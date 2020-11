La puce A14X serait plus puissante qu'un MacBook Pro 16 2019

Alban Martin

Si Apple lèvera le voile sur ses premiers Mac Apple Silicon, c'est surtout leur coeur qui sera nouveau avec probablement la puce A14X Bionic qui sera également intégrée sur les futurs iPad Pro. En attendant le keynote One More Thing de mardi, voilà que le site CPU Monkey, est tombé sur les benchmarks du processeur d'Apple. Ils avaient déjà eu les score de l'A12 et de l'A13 avant leur sortie.

Une puce A14X impressionnante

Selon un test réalisé sur Geekbench, le CPU maison d'Apple affiche un score de 1 634 point en tâche monocœur, et de 7 220 points en multicœur, soit mieux qu'un MacBook Pro 16 pouces équipé d'une puce Intel Core i9 à huit coeur et vendu plus de 3500€...



Pour y parvenir, la puce A14X serait, comme l'A12Z, doté de 8 cœurs mais pointerait à une fréquence maximale de 3,10 GHz. La puce A14 monte à 2,99 GHz sur l'iPhone 12 alors que l'A12Z s'arrête à 2,49 GHz. Mais c'est aussi la mémoire vive qui joue en sa faveur avec 8 Go selon le benchmark. L'A14X est bien évidemment gravée en 5 nm.

Le processeur A14X Bionic promet donc des performances impressionnantes et devrait être la star de la semaine prochaine durant le Keynote Apple.



Reste à savoir sur quel Mac nous la verrons en premier. Certains évoquent le MacBook 12 Pouces, d'autres les deux MacBook Air et Pro 13 pouces. Et l'iMac pourrait avoir une puce A14T.