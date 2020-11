Apple envisage un coloris marron pour son iPhone 13 Pro

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

11

Après les iPhone 11 Pro vert de nuit et les iPhone 12 Pro bleu pacifique, Apple pourrait sortir un iPhone 13 Pro marron. Une couleur très élégante qui pourrait connaitre un grand succès, comme les deux coloris cités précédemment et qui ont marqué leur année.

iPhone 2021 : le marron pour la gamme Pro ?

D'après l'une de nos sources qui nous avait déjà renseigné par le passé sur les appareils compatibles avec iOS bien avant la première version, Apple envisagerait sérieusement de proposer un coloris marron pour son futur haut de gamme, l'iPhone 13 Pro (et l'iPhone 13 Pro Max) afin de marquer le changement de modèle. Oui, depuis quelques années, la firme de Cupertino mise sur des couleurs exclusives sur ses modèles phares. Si le design ne change que tous les trois ans environ, la couleur permet d'identifier les nouveaux modèles.



Après un magnifique vert de nuit et un très beau bleu pacifique, le constructeur testerait actuellement plusieurs coloris marronx. C'est une teinte qui est largement utilisée dans le monde du luxe, que ce soit pour les sac à main, les habitacles de voiture, etc. Les nuances de marron font toujours mouche.



Dans le monde de la téléphonie, Apple ne serait pas précurseur en la matière puisqu'on trouve des smartphones marrons chez Huawei et Samsung par exemple. Mais il est certain qu'Apple cherchera une teinte très travaillée pour se démarquer et donner envie à ses clients de changer d'iPhone en 2021. On rappellera que l'iPhone 13 Pro reprendra 90% de l'iPhone 12 Pro mais améliorera quelques points déjà connus comme :

L'appareil photo ultra-grand angle

L'écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz

Bien évidemment, rien n'est figé puisque nous sommes pratiquement à un an de sa sortie. En revanche, nous avons réalisé un petit rendu pour vous donner une idée de l'iPhone 13 Pro. Dites-nous ce que vous pensez du résultat :



Vous aimeriez un iPhone 13 Pro de quelle couleur ?