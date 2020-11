Drawn to Life: Two Realms : le jeu va faire son arrivée sur iOS

Corentin Ruffin

Quelle belle nouvelle ! La saga Drawn to Life va donc faire son grand retour avec le nouvel opus Two Realms prévu sur iOS, Android, Nintendo Switch et Steam. Dans celui-ci, le joueur prend une nouvelle fois le rôle du Créateur en donnant vie aux dessins : vous pouvez ainsi esquisser votre propre héros qui se rendra dans les villes des Raposa.



Ce dernier sera la liaison entre leur monde et le monde des humains, ce qui permettra de faire voyager des objets pour venir à bout de vos différentes quêtes. Voici la bande-annonce du jeu :

Drawn to Life: Two Realms pour le mois prochain

Ton héros et les étonnants Raposa sont de retour dans Drawn to Life: Two Realms, le nouvel épisode de ta série de jeux préférée ! Prends à nouveau le rôle du Créateur, découvre la mystérieuse connexion qui lie les deux mondes et crée un héros pour les sauver tous les deux !

Pour l'occasion, les développeurs ont donné vie à un tout nouvel outil de création qui "augmente le nombre de possibilités créatives avec des millions de couleurs, des autocollants uniques, des modèles, des nouvelles animations de héros". Outre l'exploration et la création, Drawn to Life propose un véritable jeu de plateforme avec 100 défis uniques.



Drawn to Life: Two Realms sera disponible le 7 décembre prochain au prix de 5,49€.