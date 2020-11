En cas de pénurie d'iPhone 12, Apple misera sur les anciens modèles

Corentin Ruffin

Face à un fort succès, Apple pourrait avoir du mal à vendre des iPhone 12 en cette fin d'année, faute à un stock limité à cause des dégâts provoqués par le passage de la COVID-19 en Chine et dans les usines des fournisseurs de la Pomme. Une épreuve délicate pour la firme qui devra trouver une autre stratégie dans cette période de fin d'année ô combien importante.



Et justement, il semblerait qu'Apple ait trouvé une solution temporaire en cas de situation extrême : miser sur ses anciens modèles de smartphones. Une mise en avant de téléphones comme l'iPhone 11, l'iPhone SE ou encore l'iPhone XR.

Apple pourrait faire appel à ses anciens smartphones pour la fin d'année

Une décision surprenante, mais qui pourrait permettre de sauver les meubles face à une rupture de stock d'iPhone 12 qui se dessine de plus en plus nettement. Il faut dire que la crise sanitaire fait grincer des dents, mettant un coup à la chaine de production de la nouvelle gamme d'iPhone, notamment à cause d'une pénurie de puces informatique.



On sait désormais qu'Apple pourrait se servir des composants de l'iPad Pro pour continuer la production de l'iPhone 12 Pro, il semblerait qu'une autre stratégie soit étudiée. Selon nos confrères du site Gizchina, la Pomme aurait commandé 20 millions de smartphones de précédentes générations pour permettre des achats pour les fêtes de Noël.



Reste désormais à savoir si cette rumeur se vérifie...



