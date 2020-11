Moonlighter sortira le 19 novembre sur l'App Store

En juin dernier, nous vous parlions de l'arrivée prochaine d'un nouveau jeu indépendant nos mobiles, et il faut bien avouer que c'est très prometteur. En effet, on parle tout de même des développeurs de 11 bit studios, qui ont donné vie à This War of Mine ou encore à Slay the Spice.



Rien que pour cela, nous sommes impatients de pouvoir essayer ce futur Moonlighter, fameux projet qui prendra la forme d'un RPG d'action s'inspirant notamment d'un certain Zelda. Aujourd'hui, nous avons de nouvelles informations autour de la sortie du jeu, puisque ce dernier sera publié le 19 novembre prochain.



Voici la bande-annonce partagée pour l'occasion :

Moonlighter se prépare pour une arrivée sur mobiles

Certains d'entre vous connaissent peut-être déjà le jeu Moonlighter, puisque ce dernier est notamment disponible sur Steam depuis 2018 et depuis l'année dernière sur Nintendo Switch.

Moonlighter est un jeu de rôle d'action comportant des éléments de rogue-lite. Découvrez le quotidien de Will, un marchand aventurier qui rêve de devenir un héros.



Ce RPG emmène le joueur dans une aventure fantastique avec des passages vers d’autres dimensions "dans lesquelles les aventuriers téméraires pourraient trouver des richesses incommensurables". Moonlighter sera disponible sur l'App Store le 19 novembre prochain en tant que version premium au prix de 12,99€, comprenant également un DLC.