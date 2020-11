Apple dévoile le prix de réparation de l'écran des iPhone 12 Pro Max et 12 Mini

Julien Russo

Disponibles en précommande depuis vendredi après-midi, les iPhone 12 Pro Max et 12 Mini sont actuellement en préparation pour l'expédition sur de nombreux suivis de commandes. À quelques jours de la commercialisation de ses nouveaux smartphones, Apple vient de dévoiler le prix que vous coûtera une réparation d'écran hors garantie.

Voici les tarifs avec 361€ pour l'iPhone 12 Pro Max

Il y a quelques jours, nous vous avions partagé les prix des réparations "Autres dommages (hors garantie)" des iPhone 12 Mini et 12 Pro Max. Beaucoup d'entre vous ont été choqués des montants avancés par Apple qui s'approchent (pour le 12 Pro Max) du prix d'un iPhone 11. La firme de Cupertino vient de dévoiler aujourd'hui le montant de la réparation d'écran quand votre nouvel iPhone aura perdu sa garantie.

Là aussi les prix, sont... élevés !

Pour un iPhone 12 Mini qui a un écran cassé ou avec un défaut, il vous faudra débourser 251€ si votre iPhone a perdu sa garantie et que vous n'avez pas souscrit à AppleCare+.

Pour un iPhone 12 Pro Max, le prix est de 361€ hors garantie. En ce qui concerne l'iPhone 12 Pro et 12, Apple a choisi de mettre un prix identique de 311€, comme les deux iPhone ont la même taille d'écran !

À noter que cette année, Apple n'a pas augmenté les tarifs de réparations d'écrans, on retrouve des prix similaires à l'année dernière. L'iPhone 11 Pro Max était aussi à 361€, tout comme l'iPhone 11 Pro à 311€.

Certes ces tarifs sont particulièrement élevés, mais il est fortement recommandé d'installer un écran officiel sur votre iPhone en cas de réparation. Vous retrouverez toute la réactivité, la fluidité et la qualité avec l'écran d'Apple !

Et pour les détenteurs d'un contrat AppleCare+ ?

Ces tarifs cités ci-dessus ne concernent pas les clients qui ont pris un contrat AppleCare+ lors de l'achat de leur iPhone 12. En effet, Apple explique sur son site :

Si vous avez souscrit un contrat AppleCare+, vous pouvez l’utiliser pour couvrir une réparation de l’écran. Un contrat AppleCare+ vous permet de profiter d’une assistance technique assurée par des experts et d’une couverture de réparation matérielle, y compris contre les dommages accidentels, fournies par Apple. Chaque incident lié à des dommages accidentels est soumis à une franchise. Si vous ne disposez pas d’un contrat AppleCare+, vous devrez payer les frais hors garantie.

Toute personne qui a l'AppleCare+, paiera seulement 29€ la réparation d'écran, ce qui est incroyable c'est que ce prix est UNIQUE, quelle que soit la génération d'iPhone que vous possédez.



