Bons plans iOS : Icewind Dale, Mini Calculator Keyboard, Endless Archery

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Icewind Dale, Mini Calculator Keyboard, Endless Archery. L'occasion d'économiser 32,1€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Nightcam (App, iPhone, v1.0.8, 35 Mo, iOS 13.0, Ahmet Serdar Karadeniz) passe de 5,49 € à gratuit. Nightcam est une application de retouche photo parfaite pour améliorer les photos prises la nuit sur n'importe quel iPhone.



Les + : Très simple d'utilisation

Les résultats sont convaincants, surtout sur les anciens appareils Télécharger l'app gratuite Nightcam





The Great Coffee (App, iPhone / iPad, v3.4.2, 239 Mo, iOS 12.0, Baglan Dosmagambetov) passe de 3,49 € à gratuit. The Great Coffee est une app dans lequel un barista expert vous présente des boissons populaires à base d’expresso et des méthodes de préparation alternatives apprises au cours de ses longues années d'expérience.



Les + : Une interface très agréable Télécharger l'app gratuite The Great Coffee





Mini Calculator Keyboard (App, iPhone / iPad, v1.8, 21 Mo, iOS 8.0, Shira Shapira) passe de 2,29 € à gratuit. Une petite calculatrice qui se place dans iMessage, c'est très pratique et en plus le développeur a prévu les smileys pour répondre rapidement entre deux calculs avec ses potes.



Idéal pour réaliser des calculs simples comme les pourcentages, combien je te dois, etc.



Les + : Fini les aller-retours avec l'app native pour calculer Télécharger l'app gratuite Mini Calculator Keyboard





Jeux gratuits iOS :

Level (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.8.0, 20 Mo, iOS 12.1, Starch Inc.) passe de 1,09 € à gratuit. Bougez les pièces, alignez les plateformes, restez calmes... Level est, comme vous pouvez vous en douter, un jeu de puzzle minimaliste mais très complexe...



Pas de publicités, pas d'achats intégrés, que de la réflexion !



Les + : 140 niveaux

Relaxant Télécharger le jeu gratuit Level





Kotoro (Jeu, Casse-tête / Stratégie, iPhone / iPad, v3.0, 193 Mo, iOS 8.0, Semidome Inc.) passe de 3,49 € à gratuit. Kotoro est le premier jeu casse-tête d’ambiance au sujet du mélange de couleurs basé sur les règles que nous apprenons tous dans l’enfance. Ton but est simple : Se devenir un couleur certain en mélangeant avec les autres.



Les + : 8 Chapitres, 96 puzzles: chaque chapitre explore une nouvelle idée tel que la soustraction, la reproduction ou le temps. Télécharger le jeu gratuit Kotoro





Endless Archery (Jeu, Sports / Simulation, iPhone / iPad, vv1.41, 35 Mo, iOS 8.0, Evan Barger) passe de 2,29 € à gratuit. Endless Archery est le jeu de tir à l'arc d'arcade dont vous pensiez ne pas avoir besoin, et pourtant... Appuyez sur la zone cible pour tirer votre flèche dans des mondes très colorés.



Aucun chargement - chaque niveau se fond parfaitement avec le suivant !



Les + : Sympa pour se détendre Télécharger le jeu gratuit Endless Archery





Promotions iOS :

The Minims (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v3.4.3, 410 Mo, iOS 9.0, Andreas Diktyopoulos) passe de 4,49 € à 1,09 €. The Minims vous emmène dans un récit mignon et romantique qui décrit un être sensible qui explore son rôle en matière de camaraderie, de relation, de famille et d’enfants.



Un jeu de point'n'click en 3D basé sur une histoire qui se déroule dans l’univers minimaliste des Minims. Avec ses œuvres d'art inhabituelles ressemblant à des dessins animés, son histoire excentrique et son tempo relaxant, il permet au joueur d'explorer les paysages minimalistes, de collecter des objets importants et de résoudre des énigmes variées, faciles et difficiles.



Les + : Les graphismes

Très prenant Télécharger The Minims à 1,09 €





Stardash (Jeu, Action, iPhone / iPad, v2.0.3, 58 Mo, iOS 7.0, Pascal Bestebroer) passe de 2,29 € à 1,09 €. Voici la version remasterisée de 2018 du jeu original Stardash. Mis au goût du jour notamment avec le support du gamepad MFI, un gameplay légèrement amélioré, mais tout le bon vieux fun de la version originale.



Voyez si vous avez les compétences des jeux d'arcade des années 90, survivez aux nombreux niveaux en courant et sautant, en collectant des pièces et en débloquant des niveaux spéciaux du Temple.



Les + : Excellent jeu de plateforme Télécharger Stardash à 1,09 €