HomePod Mini : Le délai de livraison explose sur l'Apple Store en ligne

Il y a 1 heure (Màj il y a 52 min)

Julien Russo

Et si Apple avait enfin vu juste avec son enceinte connectée ? Si on se penche sur le délai de livraison du HomePod Mini sur l'Apple Store en ligne, on peut apercevoir des délais de livraison qui ont très rapidement augmenté depuis le début de la précommande vendredi dernier à 14h. Est-ce une forte demande ou un stock insuffisant ? Difficile à dire...

Le HomePod Mini sera livré avant Noël

Dès son arrivée sur le marché des enceintes connectées, Apple a proposé une seule enceinte à un tarif supérieur à 300€. Si la qualité du son est spectaculaire, l'assistant vocal reste décevant quand on le compare à Google Assistant ou encore Alexa d'Amazon. Ce point négatif a plombé les ventes du HomePod qui pour beaucoup ne "valait pas son prix". Aujourd'hui, Apple a adopté une nouvelle approche avec les consommateurs qui souhaitent investir dans une enceinte connectée. En effet, la firme de Cupertino maintient son HomePod "Premium", mais propose en plus un HomePod Mini à un prix très attractif de 99€.

Disponible en version blanc et gris sidéral depuis vendredi dernier en précommande, les clients Apple semblent se lâcher et commandes en masse la nouvelle enceinte connectée du géant californien.



La première évolution importante du délai de livraison a eu lieu 48 heures après le début de la précommande du HomePod Mini, aujourd'hui l'enceinte atteint un délai de livraison impressionnant.

Aujourd'hui, si vous voulez le HomePod Mini en gris sidéral, il vous faudra atteindre jusqu'au 22 décembre maximum ! La couleur blanche semble être moins sollicitée puisqu'elle est livrée avant le 2 décembre.

Si le HomePod Mini attire autant, c'est parce que Apple a mis un paquet d'argument pour vendre sa petite enceinte intelligente. À commencer par le son riche et ample à 360 degrés qui vous permet une diffusion audio dans toute la pièce, quel que soit l'endroit où vous placez le HomePod Mini !

De plus, l'avantage du HomePod c'est ce talent de s'associer avec vos appareils en toute fluidité. Vous écoutez de la musique sur Apple Music avec votre iPhone, vous rentrez chez vous, dès que votre iPhone est connecté à votre réseau WiFi, vous pouvez transférer la musique vers le HomePod Mini juste en approchant votre iPhone.

L'Apple TV peut également se connecter au HomePod pour diffuser la musique sur votre télévision et votre HomePod ! De plus, avec iOS 14, Apple a ajouté diverses fonctionnalités à son enceinte connectée comme "Interphone" qui permet de diffuser un message dans toutes les pièces de la maison.



Avec le HomePod Mini, Apple pourrait faire décoller ses ventes sur le marché des enceintes connectées et se rapprocher de Google, puis d'Amazon. Cela fait maintenant plusieurs années que la firme de Cupertino veut avancer dans ce secteur très compliqué où la différence se fait très souvent sur l'assistant vocal.