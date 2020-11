Spotify : Un abonnement supplémentaire pour les podcasts ?

Il y a 1 heure

Julien Russo

C'est la nouvelle tendance du moment, de plus en plus de services de streaming ne se limitent plus à la musique et aux radios pour attirer les nouveaux abonnés, elles proposent désormais des podcasts. C'est le cas de Spotify qui a été l'un des premiers à entrer sur ce nouveau secteur, les résultats ont été très positifs pour l'entreprise suédoise, d'ailleurs elle compte bien exploiter au maximum cette nouveauté très attractive pour beaucoup d'utilisateurs. Aujourd'hui, Spotify pense à proposer un supplément financier pour les podcasts.

Une offre payante exclusive

En très peu de temps, les podcasts ont donné un second souffle à Spotify. Il faut dire avec leur diversité (sport, people, musique, actualité, mix...) les utilisateurs ont été nombreux à choisir Spotify plutôt que Apple Music ou un autre concurrent qui n'est pas encore dans cette "tendance" des podcasts.

Ce nouveau business n'a pas échappé à Spotify qui cherche en permanence à augmenter son chiffre d'affaires pour réduire les pertes qui persistent à chaque nouveau rapport financier.

Depuis sa création, le coeur des offres du géant du streaming a toujours été la musique, les podcasts et le reste ont toujours été secondaires. Cependant, les choses pourraient bientôt changer si on en croit un récent sondage envoyé aux utilisateurs !

Plusieurs fidèles de Spotify ont expliqué sur les réseaux sociaux avoir reçu par mail un sondage du géant suédois, qui leur demandaient ce qu'ils pensaient de forfaits supplémentaires dédiés aux podcasts.

Spotify présente dans ce sondage différentes offres avec plusieurs services et une multitude d'avantages pour la version la plus chère. Quand on regarde de plus près, on s'aperçoit que l'idée n'est pas mauvaise !

Abonnement de 3$ par mois : Mise à dispositions d'interviews et d'épisodes exclusifs, accès à des podcasts exclusifs, accès à des épisodes et interviews avant tout le monde

: Mise à dispositions d'interviews et d'épisodes exclusifs, accès à des podcasts exclusifs, accès à des épisodes et interviews avant tout le monde Abonnement de 5$ par mois : Mise à disposition de podcasts en qualité audio supérieure, interviews et épisodes exclusifs, suppression de l'ensemble des publicités sur tous les podcasts

: Mise à disposition de podcasts en qualité audio supérieure, interviews et épisodes exclusifs, suppression de l'ensemble des publicités sur tous les podcasts Abonnement de 8$ par mois : Mise à disposition de podcasts en qualité audio supérieure, mise à disposition d'interviews et épisodes avant tout le monde, aucune publicité sur tous les podcasts

Spotify pourrait les proposer en priorité aux États-Unis puis les proposer aux autres pays où l'application est disponible.

Nous avons vu précédemment le désir de la firme suédoise de gagner plus d'argent en augmentant ses forfaits. Finalement, au lieu de gonfler les prix de ses forfaits Premium et de perdre des abonnés, le fait de créer de nouvelles offres spéciales pour les podcasts pourrait être une solution intéressante !