Twitter affirme que si Donald Trump n'est plus président, il perdra son immunité

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

L'élection présidentielle américaine est particulièrement intense, alors que Joe Biden est bien parti pour être le Président des États-Unis, des accusations de fraudes pourraient vite le rattraper ! En effet, les avocats du Président des États-Unis commencent à rassembler des preuves avec des arguments très convaincants pour aller jusqu'à la Cour Suprême. Du côté de Twitter, on anticipe déjà la fin du mandat de Donald Trump qui a fait vivre un véritable enfer à la modération du réseau social !

Twitter s'exprime sur le futur de Trump et ses tweets

Bien avant de déposer ses bagages à la Maison-Blanche, Donald Trump était déjà très bavard sur Twitter. Quand il a pris ses fonctions, son nombre d’abonnés sur Twitter a bien évidemment explosé, apportant une surveillance supplémentaire de la modération de Twitter. Pour la première fois de son histoire, le réseau social a été obligé de censurer le président pour avoir propagé à une multitude de reprises de fausses informations, un fait inédit dans l'histoire des États-Unis.

Lors d'un entretien avec le média Engadget, Twitter a expliqué qu'il existait deux modérations, la première concerne la modération pour n'importe quel utilisateur qui peut aller jusqu'à la suppression des tweets et même le bannissement. La seconde est réservée pour les politiques, qui ne sont pas considérées comme des utilisateurs lambdas aux yeux du réseau social !



Comme vous avez pu le voir à plusieurs reprises sur le compte @realdonaldtrump, quand un utilisateur qui a ce deuxième niveau de modération effectue une action qui ne respecte pas les règles de Twitter, le compte n'est pas banni et son tweet n'est pas supprimé, mais plutôt diminué en visibilité.

Pourquoi ? Parce que Twitter considère que les tweets des hommes politiques de haut rang ont un intérêt public et dispose donc d'une liberté d'expression plus étendue et plus importante que n'importe quel utilisateur.

Cependant, si Donald Trump venait à perdre l'élection présidentielle à l'issue de ses poursuites judiciaires en cours pour fraude, il perdrait ce niveau de modération spéciale. Twitter pourrait donc supprimer les tweets du Président Trump, mais aussi aller jusqu'à bannir temporairement, voire définitivement son compte.

En ce qui concerne le bannissement, même si Twitter dit "pouvoir" le faire, le réseau social a expliqué que cela n'était pas dans ses intentions si Donald Trump devait quitter la Maison-Blanche le 20 janvier 2021.



Pendant ces quatre années, Donald Trump n'a pas rendu la tâche facile à la modération de Twitter. Le Président des États-Unis a parfois des "pulsions Twitter", c'est-à-dire qu'il peut tweeter 2 à 3 fois dans une journée et se mettre à tweeter 10 à 15 fois le lendemain. Avant de censurer un tweet de Trump, la modération du réseau social doit bien évidemment vérifier si l'information est vraie ou fausse et si le tweet respecte bien les règles du réseau social. On imagine aussi que la censure ne doit pas se faire par le stagiaire qui commence sa première journée, mais doit passer d'abord entre les mains de hauts responsables de Twitter.



Le réseau social à l'oiseau bleu à informer que les comptes officiels @POTUS, @FLOTUS et @WhiteHouse seront transférés à l'administration Biden si l'élection présidentielle est remportée par le candidat démocrate. Visiblement, Twitter devrait être un peu plus tranquille avec Joe Biden !

