Android : certains sites web plus accessibles en 2021

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

2

Certains possesseurs d'anciens appareils Android risquent de grincer des dents à la lecture de cet article... On parle de millions d'utilisateurs qui, à partir de 2021, n'auront plus accès à certains sites web. En effet, les smartphones ne pouvant aller au-dessus de la version Nougat 7.1.1 ne pourront plus consulter les pages utilisant les certificats de Let’s Encrypt.

Des millions de smartphones Android n'accèderont plus à certains sites web en 2021

Il faut le savoir, mais le protocole HTTPS, qui permet de sécuriser votre visite sur des sites web, se sert de certificats pour brouiller vos traces et ainsi empêcher les pirates de récupérer vos données. Parmi ces certificats, les plus populaires ont été créés par Let's Encrypt et IdenTrust.

Seulement, à partir du 1er septembre 2021, le partenariat entre les deux parties cessera, mais Let's Encrypt a déjà anticipé cet arrêt en donnant naissance au certificat «ISRG Root X1». Celui-ci est d'ores et déjà présent au sein de l'OS Android depuis Nougat 7.1.1, et c'est là que ça pose problème.

Les appareils en dessous de cette version ne pourront se rendre sur les sites en HTTPS qui utilisent l'ISRG Root X1, soit 30% des sites web selon IdenTrust. Pour faire simple, ce sont pas moins de 33,8% des smartphones Android qui sont concernés, et donc des millions d'utilisateurs.

Pour pallier à ce problème, il est recommandé d'utiliser Mozilla Firefox qui utilise “sa propre liste de certificats racine de confiance” dont l'ISRG Root X1.

Source