Bridge Constructor: The Walking Dead arrive sur iOS et Android (vidéo)

Il y a 3 heures

Alban Martin

1

Bridge Constructor revient dans une collaboration qui donne le sourire aux lèvres. Annoncé il y a quelques temps, BC s'associe à la licence The Walking Dead pour pimenter le principe. Si la construction est toujours le coeur du gameplay, en revanche il n'est pas dit qu'il faille réaliser des ouvrages solides à chaque fois...



Regardez la vidéo trailer :

BC: The Walking Dead arrive sur iOS et Android

Le nouvel opus à venir vous propose d'aider un groupe de survivants face à des hordes de marcheurs morts-vivants et une communauté humaine hostile. Cela signifie qu'il faudra les guider via des ponts et d'autres constructions à travers des paysages sombres et des structures en ruine. Mais attention, votre ouvrage devra parfois s'écrouler sous le poids des zombies... Pour compliquer l'affaire, il y a également une partie combat à gérer, le tout avec les personnages préférés des fans de la série (ou du comics) comme Daryl, Michonne et Eugène.

La franchise Bridge Constructor a beau avoir été prolifique, cette déclinaison nous parait bien plus fun que les précédentes avec un défi original. Rendez-vous le 19 novembre prochain pour découvrir Bridge Constructor Walking Dead sur iPhone, Android, PC et Nintendo Switch. En attendant, le titre est en précommande :

Télécharger le jeu BC: The Walking Dead