L'écran OLED LPTO de l'iPhone 13 Pro se confirme

Il y a 1 heure

Alban Martin

2

Apple semble en bonne voie pour intégrer la technologie LPTO sur les écrans OLED de ses iPhone 13 Pro l'an prochain. Il s'agit des dalles vues sur l'Apple Watch 5 et 6 qui propose une basse consommation et un contrôle de la fréquence d'affichage plus large.

L'iPhone 13 Pro avec un écran LTPO

D'après le rapport de The Elec, c'est LG Display qui va se charger de la production. LG Display se prépare à augmenter la production de ses lignes d'usine de panneaux à diodes électroluminescentes organiques (OLED) dédiées à Apple. On parle de 25 000 substrats supplémentaires par mois pour produire des composants à couche mince (TFT) à oxyde polycristallin et basse température (LPTO).



L'équipement LTPO placé dans les lignes d'usine sera destiné à la fourniture de panneaux OLED pour les iPhone‌ 13 Pro de l'année prochaine, et même aux iPhones de 2022.

La technologie LTPO entraînerait une arrière-dalle plus économe en énergie, qui est responsable de l'activation et de la désactivation des pixels individuels sur l'écran. La technologie pourrait ouvrir la voie à une plus longue durée de vie de la batterie et / ou à de nouvelles fonctionnalités telles que ProMotion 120 Hz ou des éléments d'affichage permanents.

L'analyste d'affichage Ross Young estime que le LTPO est essentiel si Apple envisage de prendre en charge ProMotion dans un futur ‌iPhone‌, car il permettrait un rafraîchissement variable aussi bas que 1 Hz lorsque l'appareil est inactif afin d'optimiser la durée de vie de la batterie. ProMotion permet une fréquence de rafraîchissement variable allant jusqu'à 120 Hz pour un contenu de mouvement plus fluide et une plus grande réactivité. La fonctionnalité a fait ses débuts sur l'iPad Pro en 2017 et aurait du sortir sur iPhone 12 Pro. Mais Apple n'avait pas réussi à maintenir l'autonomie.



Du côté de Samsung, le Galaxy Note 20 Ultra et le Z Fold 2 ont été les premiers smartphones dotés d'écrans OLED à taux de rafraîchissement élevé prenant en charge la modification adaptative du taux de rafraîchissement.



Selon le rapport, Apple utilisera la technologie LTPO pour les deux modèles ‌iPhone‌ de niveau supérieur sur les quatre qu'elle prévoit de lancer en 2021. Ce sont donc les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max. Et d'après les rumeurs, ce serait la seule grande nouveauté de 2021.