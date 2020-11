Luxshare va produire des iPhone 12 Mini en Chine

Alban Martin

Luxshare, le principal assembleur d'AirPods d'Apple, aurait débuté plus tôt que prévu dans la fabrication d'iPhone 12, une initiative soutenue par Apple et visant à réduire la domination de son rival taïwanais Foxconn dans la chaîne d'approvisionnement des iPhone. Ce sont donc quatre sous-traitants qui produisent des smartphones Apple avec Wistron et Pegatron.

Luxshare produit des iPhone 12 en Chine

Il y a quelques mois, l'analyste Ming-Chi Kuo évoquait la possibilité que Luxshare se lance dans l'assemblage des ‌iPhone‌, en commençant par la production à petite échelle d'anciens modèles d'iPhones et d'Apple Watch. Cependant, Nikkei cite aujourd'hui plusieurs sources affirmant que Luxshare étudie déjà la production du nouvel iPhone 12 mini dans une usine chinoise qu'elle est en train d'acheter à Wistron. L'usine est en charge d'environ 20% des commandes totales de l'‌iPhone 12‌ mini.

Luxshare travaille avec Wistron pour fabriquer le dernier ‌iPhone 12‌ mini à Kunshan. [Mais] son ​​rythme pour atteindre une performance de production satisfaisante est lent. Luxshare a encore beaucoup à apprendre.

Cette décision est considérée comme inhabituelle car l'achat de l'usine n'est pas définitif et Apple n'autorise normalement pas les employés extérieurs à visiter les sites de fabrication des fournisseurs, en particulier au plus fort de la saison de production de l'iPhone.

Luxshare a acheté l'usine d'assemblage d'iPhone de Wistron à Kunshan, en Chine, pour 499 millions de dollars en juillet afin de renforcer ses liens de fabrication avec Apple. Wistron est lui-même fabricant d'‌iPhone‌ depuis 2015, avec des usines en Chine et en Inde, et Apple aurait demandé à Wistron de partager une partie de son expertise en matière de production de téléphones avec Luxshare dans le cadre de l'accord.



Kuo a précédemment déclaré qu'il pensait que Luxshare Precision deviendrait un fournisseur clé de composants pour ‌‌iPhone d'ici la seconde moitié de 2021. La société aurait un avantage d'intégration verticale unique car elle fournit également de nombreuses pièces et accessoires ‌‌iPhone‌‌ à Apple.



Dans des informations connexes rapportées plus tôt cette semaine, Apple a suspendu son partenariat avec la société chinoise Pegatron après avoir découvert que son fournisseur d'iPhone commettait des violations du droit du travail dans le cadre d'un programme de travailleurs étudiants. De quoi permettre à Luxshare de récupérer quelques contrats...