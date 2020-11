Evo Pop : le nouveau jeu de ZeptoLab (Cut The Rope) sur mobile

Medhi Naitmazi

Evo Pop débarque sur nos mobiles en ce jour férié avec une version App Store et une version Play Store. Evo Pop est un jeu de stratégie gratuit basé sur la physique, par les créateurs de Cut the Rope et C.A.T.S.



Regardez le trailer vidéo :

Evo Pop pour iOS et Android

Assez proche graphiquement de CATS, Evo Pop propose de contrôler les evos, des créatures colorées qui vivent en colonie et qui peuvent grandir et se multiplier extrêmement vite. Les gros evos mangent les petits evos d'une autre espèce, mais le gameplay vous offre deux possibilités : manger tous tes adversaires ou créer le plus d'evos pour dominer la chaine alimentaire.



L'idée est venue des développeurs, comme l'explique Max Petrov, COO de ZeptoLab :

Fait amusant à propos d'Evo Pop: à l'origine, le jeu ne faisait pas du tout partie de notre pipeline de développement. Son idée et le mécanisme de base ont en fait été créés pendant leur temps libre par deux développeurs à la suite des expériences de physique. Cependant, le concept a été trouvé très attrayant et a suscité beaucoup d’amour lors des tests de jeu internes. Nous avons donc décidé de tester le potentiel marketing du jeu. Ce n'est qu'après les bons résultats de cette phase que le projet a été mis en production avec l'équipe de jeu dédiée du ZeptoLab Barcelona, ​​ce qui l'a conduit à la sortie mondiale un an plus tard. Nous attendons beaucoup de ce titre, car il intègre toutes les valeurs fondamentales du ZeptoLab: c’est amusant, il a un art magnifique et c’est en effet très innovant - vous ne trouverez nulle part un gameplay similaire dans le store.

Justement, le gameplay évolue également selon chaque race Evo qui possède des compétences uniques, telles que sauter ou glisser. Ces propriétés peuvent être améliorées pour rendre votre Evo encore plus fort. Les joueurs peuvent également prendre le contrôle de points stratégiques sur la carte, tels que les champs d'herbe ou les forêts, qui font évoluer Evos plus rapidement à travers des environnements variés. Idem pour certaines ressources.



Bref, un bon petit jeu de stratégie qui apporte un vent de fraicheur sur iPhone, iPad et Android. Gageons que les in-apps présents jusqu'à 50€ ne soient pas indispensables à la progression sur le long terme.

Télécharger le jeu gratuit Evo Pop