Disney+ : La nouvelle série Marvel WandaVision arrive le 15 janvier 2021

Il y a 1 heure

Julien Russo

2

C'est probablement la création originale la plus attendue depuis que Disney+ a été annoncé. Le service de streaming va mettre en ligne dès le 15 janvier 2021 la nouvelle série WandaVision qui racontera les aventures de la superhéroïne Scarlet Witch issue de l'univers Marvel. Pour l'occasion de cette annonce, Disney+ a aussi publié une seconde vidéo sur le compte Twitter @DisneyPlusFR.

WandaVision le 15 janvier 2021 sur Disney+

La série est décrite comme un méga-événement facilement comparable à la sortie de The Mandalorian dans le catalogue de Disney+. La série se déroule après les événements d'Avengers : Endgame, le spectateur sera projeté dans l'histoire d'un couple heureux habitant dans une maison à la décoration des années 1950. Dans la bande-annonce on peut apercevoir des effets spéciaux qui font penser à une sorte de réalité alternative.

Pour l'instant nous n'avons que très peu d'informations sur la synopsis de cette nouvelle production originale à gros budget. On sait cependant que la mini-série sera composée d'une première saison de 6 épisodes avec comme acteurs principaux Elizabeth Olsen (qui a parrticipé à Avengers Infinity War et Instalife) et Paul Bettany (vu dans Avengers l'ère d'Ultron et Men of Honor).



Une nouvelle ère arrive. #WandaVision, une série Disney+ Original, en streaming dès le 15 janvier sur #DisneyPlus. pic.twitter.com/JIQdOiK92J — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) November 12, 2020

