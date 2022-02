La série Roar avec Nicole Kidman datée au 15 avril sur Apple TV+

Il y a 5 heures

Vidéo

Medhi Naitmazi

Réagir



Annoncée en mars 2021, la nouvelle série de comédie noire "Roar" a enfin été datée par Apple. Menée par Nicole Kidman, "Roar" sera une exclusivité Apple TV+ avec une première saison en huit épisodes.

De la comédie noire à venir sur Apple TV Plus

Dans un communiqué de presse publié ce week-end, le service de streaming a annoncé que "Roar", une nouvelle série de comédie noire, sera lancée sur Apple TV+ le vendredi 15 avril.

La série, qui met en vedette Nicole Kidman, Cynthia Erivo, Issa Rae, Alison Brie, Betty Gilpin, Meera Syal, Fivel Stewart et Kara Hayward, dresse un "portrait perspicace, poignant et parfois hilarant de ce que signifie être une femme aujourd'hui."

"Roar" offre un portrait perspicace, poignant et parfois hilarant de ce que cela signifie d'être une femme aujourd'hui. Grâce à un mélange unique de réalisme magique, de scénarios domestiques et professionnels familiers et de mondes futuristes, ces huit histoires reflètent les dilemmes des femmes ordinaires de manière accessible mais surprenante. La façon dont elles émergent de leurs parcours respectifs témoigne de la résilience qui existe en elles-mêmes, et chez toutes les femmes.

En plus de son rôle principal, Mme Kidman est productrice exécutive aux côtés de Per Saari et de leur société Blossom Films, lauréate d'un Emmy Award. Bruna Papandrea, producteur primé aux Emmy Awards, Steve Hutensky et Allie Goss assurent la production exécutive pour le compte de Made Up Stories. Les créateurs Flahive et Mensch sont producteurs exécutifs et co-showrunners. L'auteur Ahern est producteur exécutif pour Greenlight Go. et Theresa Park est productrice exécutive pour sa société Per Capita Productions. "Roar est produit pour Apple par Endeavor Content.



"Roar" sera diffusée pour la première fois sur Apple TV+ le vendredi 15 avril et rejoindra la liste croissante d'émissions et de films originaux sur le service de streaming. Si vous souhaitez profiter de la série dans la meilleure qualité possible, assurez-vous d’avoir un iPhone, iPad, Mac, Apple TV ou un téléviseur connecté récent.