Google Photos : fin du stockage illimité gratuit en 2021

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Alexandre Godard

3

Google Photos va devenir payant à partir de juin 2021. Google commence à prévenir bien à l'avance tous ses utilisateurs sur ce changement de politique et l'explique à travers son communiqué.

Google Photos ne sera plus gratuit à partir de juin 2021

L'application de stockage gratuit et illimité de photos en haute qualité de Google change sa politique à partir de 2021. À partir du 1er juin 2021, le stockage des photos et vidéos en haute qualité dans l'application Google Photos sera décompté de vos 15Go gratuits.

Google a déclaré :

À partir du 1er juin 2021, les contenus en haute qualité ou en qualité express seront décomptés de l’espace de stockage de votre compte Google. Une fois la limite de stockage atteinte, vous pouvez souscrire un abonnement Google One (si ce service est proposé dans votre pays) pour obtenir de l’espace de stockage supplémentaire, ou supprimer des contenus pour conserver la formule de stockage gratuit de Photos.



Google précise bien évidemment que jusqu'à cette date, vous pourrez toujours ajouter des photos et vidéos gratuitement et que seuls les ajouts à partir du 01 juin 2021 seront comptabilisés dans l'espace de stockage.



Pour ceux qui utilisent le service, Google a mis en place une page spéciale qui estime le temps que vous devriez mettre à remplir les 15Go selon votre utilisation, pour ma part cela m'annonce 2 ans par exemple. Vous l'aurez compris, une fois les 15Go épuisés, il faudra passer à la caisse avec par exemple le forfait à 1.99€/mois pour 100Go.



Google justifie ce changement de situation par l'arrivée d'un tout nouvel outil en juin et d'autres nouveautés à venir au sein de l'application. Même s'il est évident que c'est décevant d'apprendre qu'un service gratuit va "devenir payant", cela semble plutôt logique. Google Photos existe depuis 5 ans maintenant et ses concurrents de leur côté font payer ce service, Google a donc décider de suivre la marche.



À noter que les possesseurs d'un Google Pixel de leur côté continueront d'avoir un accès gratuit à ce service.



Source



Télécharger l'app gratuite Google Photos