Le jeu MO: Astray est disponible sur App Store à 5,49€

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

Le studio taïwanais Rayark qui enchaine les titres sur mobiles avec brio nous propose MO: Astray. Dans la lignée des Cytus, VOEZ et autre Soul of Eden, MO: Astray est un jeu d'action-plateforme qui a déjà connu le succès sur PC (Steam).



Regardez la bande-annonce vidéo :

MO: Astray est disponible sur iOS

MO: Astray est donc un jeu de plateforme d'action réalisé en pixel art. Avec son gameplay à défilement latéral, MO propose des énigmes époustouflantes qui nécessitent d'utiliser vos capacités intellectuelles. Mais les puzzles sont également accompagnés d'étranges ennemis, de pièges vicieux et autres obstacles. Tout est fait pour vous faire perdre dans des niveaux ingénieusement pensés.

Dans ce nouveau titre, le studio a énormément travaillé sur les détails et nous rappelle avec nostalgie un certain Flashback, mais avec plus d'action, beaucoup plus même, puisque MO Astray tire parfois sur le jeu de baston. De même, les graphismes mêlent l'ancien et le nouveau avec un résultat vraiment saisissant.



MO: Astray est disponible sur App Store pour iPhone et iPad au prix de 5,49€. Prévoyez 2,5 Go tout de même avant l’installation ! De plus, le jeu est disponible également sur PC via la plateforme Steam.

