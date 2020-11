TestFlight 3.0 ajoute les mises à jour automatiques

Avant cette nouvelle version, TestFlight nécessitait une intervention de l’utilisateur pour mettre à jour les apps de test. Via une notification, le service d’Apple indiquait qu’il y avait une mise à jour et proposait un bouton pour lancer le téléchargement. En ouvrant TestFlight 3.0, vous aurez la possibilité d’activer la fonction automatique avec une popup dédiée. Si vous avez raté le coche, pas de panique puisque votre profil dans l’app permet de modifier ce paramètre à tout moment. C’est une bonne idée mais qui ne sera pas forcément utilisée par tout le monde. Au sein des entreprises, les testeurs aiment bien savoir la version qu’ils torturent. Pour mémoire, TestFlight est un service racheté par Apple en 2014 qui permet de déployer des apps bêtas auprès de plusieurs milliers d’utilisateurs sélectionnés avant une éventuelle sortie sur l’App Store.

