Apple ne signe plus iOS 14.1, restauration et downgrade impossible

Il y a 34 min

Medhi Naitmazi

iOS 14.2 étant désormais disponible pour tous les utilisateurs depuis une semaine, Apple vient d'arrêter de signer iOS 14.1. Cela signifie que les utilisateurs qui ont mis à jour leurs appareils vers iOS 14.2 ou iOS 14.3 bêta ne peuvent plus revenir à iOS 14.1.



Ainsi, depuis quelques heures, il n'est plus possible de mettre à jour ou de faire une restauration vers cette version.

Apple cesse déjà de signer iOS 14.0.1

Apple avait sorti iOS 14.1 le 20 octobre avec surtout des correctifs et le mode Interphone pour le HomePod. Depuis, la firme a lancé iOS 14.2 le 5 novembre avec des émojis, Shazam dans le centre de contrôle, etc.



Stable et performante, iOS 14.2 est surtout là pour les nouveaux iPhone 12 Mini et Pro Max. Apple a donc décidé de couper les autres moutures afin d'assurer une compatibilité maximale entre ses appareils. Idem pour iPadOS 14.1 qui laisse sa place à iPadOS 14.2.

Quid du Jailbreak iOS 14.1 ?

La fin de la signature d'iOS 14.1 par les serveurs d'Apple n'a pas d'incidence sur le jailbreak puisque Unc0ver n'est toujours pas compatible avec iOS 14, quant à l’outil de jailbreak Checkra1n, il gère désormais iOS 14.1 et iOS 14.2, jusqu'à l'iPhone X. Vous pouvez donc passer à iOS 14.2 sans problème.

Pourquoi une restauration ou un downgrade

Ces actions, la restauration ou le downgrade d'un iPhone ou d'un iPad, sont utiles en cas de bugs importants tels que l'instabilité chronique ou l'autonomie en forte baisse. Pour le moment, rien n'est pas à signaler sur iOS 14.2, il n'y a donc aucune raison de revenir en arrière.