Apple ne signe plus iOS 17.3.1, downgrade impossible

Jugeant la dernière version logicielle stable, Apple a cessé de signer iOS 17.3.1, empêchant les utilisateurs d'iPhone de rétrograder vers cette version d'iOS. Les utilisateurs n’ont plus que le firmware du 5 mars, à savoir iOS 17.4, une mise à jour qui a introduit des changements historiques pour l'écosystème de l’iPhone dans l'UE, de nouveaux emoji, et bien plus encore.

Pourquoi Apple bloque-t-elle le downgrade ?

Apple cesse régulièrement de signer les précédentes versions d'iOS afin d'empêcher les utilisateurs de rétrograder vers un logiciel moins sécurisé. C'est une action communément appelée "downgrade" en anglais qui permet de revenir à un état antérieur en cas d'instabilité, d'incompatibilité ou de problème de batterie par exemple. Il faut passer par un Mac ou un PC pour restaurer un appareil Apple.



Apple bloque généralement les anciennes versions pour s'assurer que les clients ont installé les derniers patchs de sécurité. Mais elle le fait aussi pour bloquer le jailbreak. Ce dernier a été récemment proposé pour iOS 16, cf iPhoneTweak, mais pas encore pour iOS 17.

La version actuellement disponible

iOS 17.4 est actuellement la dernière version disponible pour le public, tandis qu'iOS 17.4.1 est testé en interne chez Apple, avant la première bêta d’iOS 17.5.

Rappel des nouveautés d’iOS 17.4

La mise à jour citée ci-dessus a apporté de nombreux changements, notamment en Europe à cause de la DMA :