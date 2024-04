Apple ne signe plus iOS 17.2, restauration impossible

1 com

Comme à son habitude, Apple a cessé de signer l'avant-dernière mise à jour de l'iPhone, à savoir iOS 17.2. En faisant cela, la société américaine empêche ainsi ses clients de rétrograder vers cette version spécifique. iOS 17.2.1 reste la seule version accessible pour les iPhone récent, une mise à jour qui apportait des corrections de bugs.

Pourquoi Apple bloque-t-elle le downgrade ?

Apple cesse régulièrement de signer les anciennes versions d'iOS afin d'encourager les clients à maintenir leur système d'exploitation à jour et d'empêcher les utilisateurs de rétrograder vers des versions plus anciennes et moins sûres du système d'exploitation de l'iPhone. C'est aussi l'occasion de mettre des bâtons dans les roues du jailbreak, bien qu'il soit désormais très compliqué d'avoir un iPhone jailbreaké à jour.

La version actuelle

iOS 17.2.1 est actuellement la dernière version disponible pour le public, tandis qu'iOS 17.3 est en phase de test bêta et devrait être disponible en décembre.



Apple n'a jamais fourni de détails sur les corrections de bugs incluses dans iOS 17.2.1.

Rappel du contenu d’iOS 17.2

La mise à jour iOS 17.2 a apporté l'application Journal, l'enregistrement vidéo spatial sur les iPhone 15 Pro, des mises à jour de Messages et d'Apple Music, et bien plus encore.

La version à venir

La prochaine version sera iOS 17.3, actuellement en bêta. Cette version comprend de nombreuses nouvelles fonctionnalités et modifications, notamment une nouvelle sécurité pour lutter contre le vol d’iPhone. Autre changement appréciable, on retrouve les playlists collaborative sur Apple Music, après un retrait dans iOS 17.2 suite à un problème, Apple a relancé la fonctionnalité dans le programme de bêta d’iOS 17.3.