Apple ne signe plus iOS 17.2.1, downgrade impossible

Cette nuit, Apple a cessé de signer la version iOS 17.2.1, empêchant ainsi les utilisateurs d'iPhone de revenir vers cette version s'ils étaient sur iOS 17.3 ou iOS 17.4. iOS 17.2.1 est donc remplacé par iOS 17.3 sorti le 22 janvier, qui a introduit la protection contre les appareils volés pour l'iPhone, entre autres.

Pourquoi Apple coupe cette version

Il n'est pas inhabituel qu'une version spécifiques ne soit plus signée. Apple bloque régulièrement les anciennes versions d'iOS afin d'encourager les clients à maintenir leur système d'exploitation à jour. Cela a pour conséquence de les empêcher de rétrograder vers des versions plus anciennes et moins sûres du système d'exploitation de l'iPhone. L'idée étant de ne pas laisser de faille de sécurité sur les appareils de ses clients, embêtant par la même occasion les fans de jailbreak.



À date, Apple propose uniquement iOS 17.3 au grand public, avec la protection contre le vol.

Les autres versions stoppées

Parallèlement à iOS 17.2.1, Apple a cessé de signer iPadOS 17.2 pour l'iPad, ainsi que les anciennes versions 15.8 et 16.7.4 d'iOS et d'iPadOS pour les appareils incapables d'exécuter iOS 17.

La suite avec iOS 17.4

Apple teste déjà iOS 17.4, une mise à jour majeure qui devrait sortir en mars. Cette version apporte notamment le sideloading en Europe, mais aussi pas mal de changements comme la transcription des podcasts, de nouveaux emojis, l'ouverture de la puce NFC en Europe, les applications de CarPlay nouvelle génération, etc.