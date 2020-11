Facebook commence à déployer les messages éphémères sur Messenger et Instagram

Il y a 54 min (Màj il y a 53 min)

Corentin Ruffin

Réagir

Il semblerait que Facebook aime s'inspirer de Snapchat pour de nouvelles fonctionnalités à implémenter sur ces différentes applications. La dernière en date n'est autre que l'arrivée des messages éphémères au sein de Messenger et Instagram, baptisée Vanish Mode.



Ainsi, il sera bientôt possible d'envoyer des textes, des photos, des messages vocaux, des emoji et des autocollants qui disparaissent immédiatement après consultation.

Facebook veut miser sur les messages éphémères

C'est donc officiel, le géant Facebook commence à déployer les messages éphémères au sein de Messenger, permettant d'envoyer du contenu qui disparaît automatiquement après l'ouverture. Pour le moment, cette fonctionnalité ne sera disponible que sur l'application de messagerie, avant de voir le jour un peu plus tard sur Instagram.



Le mode Vanish est disponible dans les paramètres de chat de Messenger, mais ne semble pas encore disponible en Europe, puisque Facebook a décidé de déployer la fonctionnalité petit à petit. Avec cette messagerie éphémère, Facebook veut tenter de réconcilier les jeunes avec ses applications, et de prendre le pas sur Snapchat, qui a mis cette mode en avant quelques années en arrière.



Une fois le mode présent sur votre application, il sera possible de l'activer en faisant glisser votre doigt vers le haut sur une fenêtre de discussion.

Télécharger l'app gratuite Messenger