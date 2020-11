iFixit a démonté le petit iPhone 12 Mini

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

2

Alors qu’Apple a lancé le plus petit des iPhone 12 hier avec l’iPhone 12 Mini aux côtés de l’iPhone 12 Pro Max, certains ont déjà mis à nu ses composants internes. C’est le cas de iFixit qui a partagé la première partie de son démontage de l'iPhone 12 Mini avec quelques détails intéressants.

Le plus petit des iPhone 12 montre ses composants

Tous les modèles d'iPhone 12 et d’iPhone 12 Pro introduits par Apple cette année ont des composants internes extrêmement similaires, mais comme leurs tailles sont différentes, la disposition interne de chaque téléphone l'est également. Et nous pouvons clairement le voir ici sur le démontage de l'iPhone 12 Mini.



La première différence notable remarquée par iFixit est liée aux antennes, qui sont plus asymétriques sur l'iPhone 12 mini, ce qui était probablement une décision d'ingénierie car le téléphone ne dispose pas de suffisamment d'espace interne pour accueillir la même conception d'antenne que les modèles plus grands.

L’iPhone 12 mini apporte une nouvelle fonctionnalité intéressante : une asymétrie accrue des antennes (sans doute au grand dam de Jony Ive). Il semble que le plus petit téléphone ait besoin d'un peu plus d'espace pour cette bande d'antenne.

Le module de caméra inclus dans l'iPhone 12 mini est presque le même que l'iPhone 12 ordinaire, mais il n'a pas d'espace en plastique comme le plus grand modèle - et c'est parce que l'iPhone 12 utilise une disposition similaire à l'iPhone 12 Pro, mais sans le scanner LiDAR.

Apple a dû supprimer cette pièce de l'appareil photo sur l'iPhone 12 mini pour libérer de l'espace pour d'autres composants. iFixit a également été surpris de la façon dont Apple a intégré les mêmes gros capteurs photo que les autres iPhones dans un si petit téléphone.

Nous sommes impressionnés par l’appareil photo supplémentaire de ce petit téléphone, mais cela s’est peut-être fait au détriment de la durée de vie déjà dérisoire de la batterie. Difficile de rester en colère contre ce petit gars, cependant.

En ce qui concerne la batterie, iFixit a confirmé que le composant trouvé dans l'iPhone 12 mini a une capacité plus élevée que la batterie de l'iPhone SE 2020, passant de 6,96 Wh à 8,57 Wh. Cependant, c'est encore beaucoup moins que les 10,78 Wh de la batterie ordinaire de l'iPhone 12.



Apple a également réduit la taille des autres composants de l'iPhone 12 mini, y compris le Taptic Engine, le nombre de câbles de l’écran qui passe de 3 à 2 ou encore l’agencement de l’encoche avec le Face ID. Malgré cela, il ne reste pas beaucoup de place pour une batterie plus grande sur cet appareil. C’est donc une conception bien spécifique pour produire ce petit iPhone que nous testons actuellement.