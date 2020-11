iPhone 12 Pro Max 512 Go : que peut-on s'offrir chez Apple pour 1609€ ?

Il y a 1 heure

Corentin Ruffin

3

Petit article pour réfléchir pendant le week-end afin de se rendre compte de ce qu'il serait possible de s'offrir à la place de l'iPhone 12 Pro Max dans sa version la plus chère, la 512 Go. Il faut savoir qu'en France, le nouveau smartphone 5G de la société à la pomme dans sa configuration maximale est vendu au prix de 1 609€.



Une facture plus que salée qui permet d'avoir accès aux dernières technologies mises en place par la firme de Cupertino, mais qui permettrait également de s'acheter pas mal de produits vendus sur l'Apple Store. Faisons quelques simulations.

Que peut-on s'acheter pour le prix de l'iPhone 12 Pro Max ?

Attention, loin de nous l'idée d'influencer vos dépenses dans le cas où vous avez décidé d'investir une certaine somme dans le dernier smartphone haut de gamme de la Pomme. Cette idée nous est venue en commençant à comparer un iPhone 12 Pro Max à un iPhone 12 Mini. Puis de fil en aiguille, on s'est attelé à réaliser un panier le plus complet possible chez Apple.



Dans ce dernier, on retrouve notamment l'iPhone SE 2, des AirPods Pro, un iPad Air 4, un Apple Pencil 2 et une Apple Watch SE. Rien que ça... Cela fait un joli paquet pour le prix d'un iPhone 12 Pro Max 512 Go :

Cela donne 1592€, soit un peu moins que l'iPhone 12 Pro Max à 1609€.

Autres options de paquet multi-produits Apple

Si ce package ne vous plait pas, pour le même prix, vous pouvez également vous offrir le nouveau MacBook Air M1 avec 256 Go de stockage ainsi qu'une Apple Watch 6. Dans le même schéma, le Mac mini est une bonne option avec une Apple Watch SE et des AirPods Pro. Le combo iPhone 12 Mini, iPad Air 4 et Apple Pencil 2 est aussi très intéressant, non ?



Les combinaisons sont nombreuses, bien sûr, et chacun doit trouver son bonheur de n'importe quelle façon, si c'est avec le dernier smartphone ou avec plusieurs produits d'Apple.



A vous de juger et de nous partager vos idées dans les commentaires.