Apple préparerait une surprise pour Noël 2020

Apple a-t-elle encore un produit à nous proposer avant la fin de l’année ? Selon le leaker L0vetodream, qui est l’un des plus fiable sur Apple, la firme aurait une «surprise de Noël» à annoncer cette année, alors qu’elle vient de proposer des idées cadeaux.

Si L0vetodream avait corroboré notre thèse sur le nom de l’iPhone 12 Mini que nous avions dévoilé en exclusivité, il a surtout indiqué que les MacBook Pro 13 pouces et le MacBook Air seraient les premiers Mac Apple Silicon, ou encore qu'Apple introduirait un HomePod mini cette année, une nouvelle couleur Apple Watch Series 6 et la date de sortie d’iOS 14.

Cette fois il a tweeté :

You'll get a Christmas surprise from Apple(PS:Winter exclusive、good for winter)