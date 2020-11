iPhone 12 Mini : des utilisateurs se plaignent du tactile sur l'écran verrouillé

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

6

Si pour l'instant nous n'avons pas entendu de "bad buzz" à propos des nouveaux iPhone 12, ça pourrait commencer avec ce problème qui ne cesse d'être présent sur les forums d'entraides spécialisés dans l'univers Apple. Une anomalie touche actuellement les iPhone 12 Mini pendant qu'ils sont en écran verrouillé.

Un problème tactile

Si la première phase du lancement des nouveaux iPhone s'est passée sans difficulté, la seconde partie serait un peu plus compliquée pour Apple. En effet, la firme de Cupertino reçoit en ce moment à son support technique des plaintes à propos de l'iPhone 12 Mini ! Même s'il n'y a rien de très grave, des utilisateurs dénoncent un problème tactile quand leur nouvel iPhone est verrouillé. À certains moments, le geste vertical qui permet de s'authentifier via Face ID ou le code ne fonctionne pas et c'est pareil pour les boutons d'accès rapides en bas de l'écran qui permettent d'allumer la lampe torche ou d'accéder à l'appareil photo.

Comme pour l'instant c'est silence radio du côté Apple, des utilisateurs sur les forums ont essayé de trouver l'élément qui pourrait provoquer l'inactivité tactile de l'écran de l'iPhone 12 Mini quand celui-ci est verrouillé. Plusieurs propriétaires du smartphone ont remarqué que ce problème n'apparaissait pas quand l'iPhone n'était pas dans une coque de protection et n'avait pas de protection sur l'écran.

Voici le message de MacBainNO sur le forum de MacRumors :

Il y a un problème avec l'écran de verrouillage qui ne détecte pas les pressions sur l'appareil photo , lampe de poche ou quoi que ce soit, sauf si vous appuyez très doucement. Le problème se produit uniquement lorsque vous utilisez à LA FOIS un protecteur d'écran et un étui.

Si vous touchez quelque chose de conducteur comme le cadre ou le cadre de l'objectif de l'appareil photo, cela fonctionne .

Pour prouver la véracité du témoignage ci-dessus, un propriétaire d'iPhone 12 Mini a enregistré une vidéo de l'anomalie rencontrée. Comme vous pouvez le voir, il possède une coque et une protection d'écran et l'écran verrouillé ne réagit pas. Cependant, dès qu'il va poser son doigt sur le connecteur Lightning en bas de l'iPhone 12 Mini, celui-ci va immédiatement se mettre à refonctionner comme si de rien n'était.

Pour l'instant Apple n'a pas réagi, mais la firme pourrait bientôt mettre à jour la section "Assistance" sur son site pour apporter une aide aux propriétaires d'iPhone 12 Mini concernés par ce problème. À préciser que même s'il y a des centaines de personnes qui signalent l'anomalie, ça reste quand même une minorité des possesseurs d'iPhone 12 Mini. Nos deux exemplaires ne présentent pas ce souci, cf notre test de l’iPhone 12 Mini.