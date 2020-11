La puce M1 plus puissante que les GeForce GTX 1050 Ti et Radeon RX 560

Depuis qu'Apple a dévoilé son nouveau SoC M1, il ne cesse de nous impressionner à mesure que nous le comparons aux processeurs du marché. Mais cette tendance se poursuit avec des benchmarks graphiques qui comparent la puce Apple Silicon M1 sur GFXBench 5.0. Les résultats sont vraiment impressionnants face aux GPU Nvidia et AMD.

Apple M1 : une belle performance en GPU

Après les benchmarks contre du M1 contre le Intel Core i9 ou encore avec Rosetta 2 activé, voilà un test qui s'attarde sur les performances de l'API Metal d'Apple. Encore une fois, la puce surpasse ses concurrents. On parle de la Nvidia GeForce GTX 1050 Ti et de l'AMD Radeon RX 560.



La M1 d'Apple a obtenu de bien meilleurs résultats dans presque tous les tests effectués par le benchmark.



Vous pouvez voir les résultats en nombre d'images par seconde dans plusieurs tests ci-dessous (via Tom Guide) :

Test / GPU Apple M1 GeForce GTX 1050 Ti Radeon RX 560 Aztec Ruins Normal Tier 203.6 FPS 159.0 FPS 146.2 FPS Aztec Ruins High Tier 77.4 FPS 61.4 FPS 82.5 FPS Car Chase 178.2 FPS 143.8 FPS 115.1 FPS 1440p Manhattan 3.1.1 130.9 FPS 127.4 FPS 101.4 FPS Manhattan 3.1 274.5 FPS 218.3 FPS 174.9 FPS Manhattan 407.7 FPS 288.3 FPS 221.0 FPS T-Rex 660.1 FPS 508.1 FPS 482.9 FPS ALU 2 298.1 FPS 512.6 FPS 6275.4 FPS Driver Overhead 2 245.2 FPS 218.2 FPS 95.5 FPS Texturing 71,149 MTex/s 59,293 MTex/s 22,8901 MTex/s





La conception du GPU du M1 n'a pas été détaillée par Apple, mais d'après ces premiers tests, la firme a frappé un grand coup sur le marché des cartes graphiques. On se rappelle qu'Apple a affirmé que le GPU octa-core du M1 pouvait gérer environ 25 000 threads simultanément. Ils ont également affirmé qu'il pouvait fournir 2,6 téraflops de débit, soit l'équivalent d'une PS4. C'est impressionnant pour une puce intégrée.



Il est à noter que pour les novices, les GTX 1050 Ti et RX 560 sont toutes les deux des cartes graphiques qui datent d'un peu plus de trois ans. Mais malgré cela, il faut garder en tête que ce sont toutes deux des cartes graphiques externes pour ordinateurs de bureau et qui consomment environ 75 W. Elles coutaient environ 200€ à leur sortie.



La nouvelle puce M1 d’Apple est disponible sur les MacBook Pro 13 pouces, MacBook Air et Mac mini.