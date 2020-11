The Complex : un nouveau film interactif signé Wales Interactive

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

Dans la catégorie des films interactifs, le studio du nom de Wales Interactive a réussi à se faire une place de choix sur les différentes plateformes. On se souvient notamment de l'excellent The Shapeshifting Detective qui a vu le jour quelques mois en arrière, mettant en lumière une enquête dont le meurtrier est choisi au hasard au début du jeu.



Cette fois, The Complex emmène le joueur dans un laboratoire suite à une attaque majeure à l'arme biologique à Londres.



Après une attaque majeure à l'arme biologique qui s'est déroulée sur Londres, deux scientifiques se retrouvent enfermés dans un laboratoire, à court de temps et d'air. Avec un gameplay du style « choisissez votre propre aventure », vos actions et les relations que vous entretenez avec les autres personnages vous mèneront à l'une des huit fins chargées de suspense.

Outre l'aspect narratif et la présence de vrais acteurs, il faudra faire des choix qui affecteront l'histoire et la fin de l'aventure. Les précommandes ne sont pas encore en ligne pour The Complex sur mobile, mais le site web officiel nous indique d'ores et déjà la date de sortie, fixée au 3 décembre.

On a déjà hâte !