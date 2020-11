Pour DisplayMate, c'est l'iPhone 12 Pro Max qui a le meilleur écran du marché

Apple l'avait promis, les nouveaux iPhone 12 Pro auront un écran incroyable. D'après un récent rapport de DisplayMate spécialisé dans les écrans pour smartphone, Apple a réussi à obtenir le trophée du meilleur écran pour son iPhone 12 Pro Max ! La firme de Cupertino fait officiellement mieux que le Samsung Galaxy Note 20 Ultra.

Une raison de plus pour choisir l'iPhone 12 Pro Max

Avec l'écran de l'iPhone 12 Pro Max, Apple a fait fort !

La firme de Cupertino a annoncé lors de l'Apple Event que les nouveaux écrans Super Retina XDR allait vous surprendre grâce aux couleurs, une luminosité et un contraste amélioré.

Il faut dire que l'écran du nouvel iPhone à la plus grande taille a de sérieux atouts comme les 3,4 millions de pixels ou encore une luminosité maximale de 1200 nits pour les photos et films en HDR. Apple a également été jusqu'à proposer un rapport de contraste de 2 000 000:1, ce qui a pour but d'offrir des noirs plus profonds et des blancs plus éclatants !



S'il n'est pas difficile d'obtenir un avis favorable auprès des consommateurs qui ne sont pas des experts d'écrans, il est nettement plus difficile d'avoir un avis positif de spécialistes qui font des écrans une véritable recherche scientifique pour voir quel fabricant propose le meilleur écran.

DisplayMate est une entreprise qui observe de près les écrans de dernières générations, dès que de nouveaux smartphones sont commercialisés, DisplayMate n'hésite pas à comparer l'écran avec celui des concurrents. Dernièrement, le smartphone qui détenait le prix du "meilleur écran" était le Samsung Galaxy Note 20 Ultra, désormais ce n'est plus le cas. Le produit du géant sud-coréen est désormais à la seconde place, derrière l'iPhone 12 Pro Max !

L'examen approfondi a permis de révéler que le nouvel iPhone d'Apple a réalisé une note A+, c'est même la plus importante depuis la création de DisplayMate. Tout a finement été analysé : les couleurs, la luminosité ou encore le contraste, rien de négatif n’en est ressorti !

Le seul regret c'est le taux de rafraîchissement qui reste inférieur par rapport à la concurrence, mais malgré tout les experts préfèrent voir le bon côté des choses...

L'écran de l'iPhone 12 Pro Max a le taux de rafraîchissement standard de 60 Hz, plutôt que les taux plus élevés de 90 Hz et 120 Hz actuellement introduits. Avec le temps de réponse très rapide de l'écran OLED et les processeurs CPU et GPU très performant de l'iPhone 12 Pro Max, le taux de rafraîchissement inférieur de 60 Hz devrait convenir à la plupart des applications.

Pour rappel, le 120 Hz devrait normalement (d'après les rumeurs) arriver à partir de l'iPhone 13 qui sortira l'année prochaine. Apple n'a pas réussi à proposer un écran avec ce taux de rafraîchissement et une autonomie correcte pour les iPhone 12. La firme a préféré rester raisonnable dans une situation où le modem 5G est déjà bien gourmand !

