Huawei annonce officiellement avoir vendu sa marque Honor

Il y a 5 heures

Alexandre Godard

2

À cause de ses problèmes avec la justice américaine et les lourdes sanctions qui pourraient tomber à l'avenir, Huawei a décidé de vendre sa marque Honor pour ne pas chambouler tout l'écosystème derrière cette marque.

Honor n'appartient plus à Huawei

On en parlait il y a quelques jours, Huawei avait l'envie de vendre sa marque Honor, bien connue dans le monde de la téléphonie. C'est désormais officiel ce mardi 17 novembre 2020, Huawei annonce avoir vendu sa marque Honor, notamment en raison des problèmes judiciaires actuels avec les Etats-Unis.

En se "débarrassant" de Honor, les dirigeants de Huawei ont déclaré :

Nous ne sommes plus impliqués dans la gestion des affaires ni dans les prises de décision de la nouvelle entreprise Honor. C’est la meilleure solution pour protéger les intérêts des consommateurs, des vendeurs, des fournisseurs, des partenaires et des employés de Honor

Vous l'aurez compris, du fait de ses énormes problèmes avec la justice américaine, Huawei trouve plus intelligent de revendre Honor pour ne pas impacter toute l'économie derrière cette marque en cas de lourdes sanctions à venir dans les mois ou années à venir. Pour rappel, selon Huawei, les smartphones Honor s'écouleraient à plus de 70 millions d'unités par an.



