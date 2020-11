MacBook Air M1 : le SSD est deux fois plus rapide

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Apple est en train de réaliser un coup de maître avec ses nouveaux Mac M1. Si les performances en CPU et GPU surpassent celles des modèles précédents équipés de puces Intel, Apple bat également la plupart des concurrents. Mais alors que l’autonomie a été également largement améliorée, les premiers tests par les utilisateurs montrent que le disque SSD est lui aussi deux fois plus rapide.



Un SSD bien plus véloce sur le Mac M1

Le SSD du MacBook Air M1 fin 2020 est deux fois plus rapide que celui du modèle précédent.

L’un des clients a déjà testé la vitesse du SSD et les résultats sont sans appel. En écriture, le SSD du MacBook Air M1 atteint la vitesse de 2,19 Gb/s. En lecture, c’est même 2,68 Gb/s. En comparaison, le MacBook Air 2019 plafonnait à 1 Gb/s en écriture et 1,32 Gb/s en lecture.

Mais il faut souligner que le MacBook Air de 2018 faisait légèrement mieux que le modèle 2019 qui avait essuyé quelques critiques. Apple ne s’y est pas trompé cette fois et a optimisé son entrée de gamme autour de la puce M1 qui améliore grandement les transferts de données. La firme l’avait annoncé lors du keynote, elle n’a pas menti. Le MacBook Air 2020 M1 est vraiment performant à tous les niveaux. Il s’agit ici de la version 256 Go.

Un SSD plus rapide va permettre de profiter d’une expérience encore plus fluide avec des temps de chargement réduit à l’allumage, au lancement des apps, dans les jeux et même lors des transferts vers un stockage externe comme une clé usb.



On a hâte de le tester, et de le comparer aux autres Mac M1 comme le Mac Mini et le MacBook Pro 13 pouces.