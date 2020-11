Shazam dépasse les 200 millions d'utilisateurs actifs par mois

Alexandre Godard

Shazam dépasse la barre des 200 millions d'utilisateurs actifs par mois. Un chiffre qui fait plaisir à Apple qui rappelons-le, est propriétaire de l'application de reconnaissance musicale depuis plus de deux ans.





Tout va bien pour Shazam

Très bonne nouvelle du côté de Shazam, l'application vient de dépasser les 200 millions d'utilisateurs par mois. Pour rappel, Shazam a été racheté par Apple en 2018 et a même le droit d'être intégré depuis peu au centre de notification sur iPhone grâce à iOS 14.2.

À travers cette bonne nouvelle, le vice-président d'Apple Music, Olivier Schusser, a commenté ce chiffre :

‌Apple Music‌ et Shazam offrent une expérience fluide aux amateurs de musique du monde entier, de la plate-forme de découverte omniprésente de Shazam au contenu inégalé d'‌Apple Music stations, aux stations de radio en direct mondiales et à la curation humaine. En regardant en arrière notre longue histoire ensemble, nous ne pouvons que voir à quel point notre mission a été : apporter le meilleur pour les mélomanes et les créateurs du monde entier.

Pour célébrer cette bonne nouvelle, Shazam propose la liste des 100 morceaux les plus "shazamés" dans le monde, disponible sur Apple Music. La musique la plus recherchée sur Shazam au monde est Dance Monkey de Tones and I qui a d'ailleurs expliqué l'impact de Shazam sur sa musique :

Shazam a été une plate-forme énorme pour moi en termes de contact avec les gens. Je n'avais pas de suite quand j'ai sorti 'Dance monkey', mais cela m'a donné l'opportunité d'atteindre plus de gens et d'élever ma base de fans. Shazam est définitivement une application conçue pour aider des artistes plus inconnus, et tout le monde sait que Tones aime les nouveaux arrivants.





