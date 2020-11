Tomb Toad : le rogue-like inversé de Crescent Moon sur iOS

Alban Martin

Le nouveau de Crescent Moon Games s'appelle Tomb Toad. Il s'agit d'un jeu édité par le studio mais réalisé par Mission Control Games. En plus de développer ses propres titres, Crescent Moon s'est associé à de nombreux développeurs indépendants au fil du temps pour coproduire et publier d'innombrables jeux pour mobile. Le dernier exemple est un partenariat avec David Donze de Mission Control Games, pour présenter leur version unique de la formule d'exploration de donjon appelée Tomb Toad.



Tomb Toad : un jeu de donjon pas comme les autres

Le côté original de Tomb Toad vient du fait que vous contrôlez votre héros en faisant littéralement tourner chaque étage du donjon et en laissant la gravité faire tout le travail, comme les jeux de billes dans les puzzles physiques classiques en bois comme Labyrinth.



Dans le cas de Tomb Toad, votre héros est la bille qui doit aller jusqu'à la sortie. Mais au-dessus de ce concept de base se trouvent toutes sortes de mécanismes d'exploration de donjons tels que collecter des pièces, trouver des clés pour déverrouiller des portes, des objets spéciaux et tout un scénario qui donne du sens à l'ensemble.

Plongez dans des donjons sombres, affrontez des ennemis redoutables et réfléchissez à des énigmes périlleuses dans ce jeu d'aventure à l'envers ! Pour explorer, faites simplement pivoter le monde et laissez la gravité faire le reste.

Pour rendre les choses encore plus difficiles, les ennemis avec lesquels vous essayez de ne pas entrer en contact sont également à la merci de la gravité et donc de vos mouvements sur chaque étage du donjon. Cela ajoute un élément de puzzle à Tomb Toad, mais aussi une forte dose d'action car vous devrez souvent comprendre comment incliner les choses pour garder les méchants à distance tout en vous permettant de collecter des objets et d'atteindre la sortie en toute sécurité.



Tomb Toad est exactement le genre de jeu qui est entièrement conçu pour les mobiles en reprenant des concepts simples mais parfaitement adaptés aux écrans tactiles et qui apportent un vent de fraicheur à l'ensemble. On s'amuse tout de suite et on prend plaisir à progresser à travers les 100 niveaux. Si la plupart des solutions de Tomb Toad sont entièrement basées sur la vitesse et la précision de vos mouvements, d'autres sont vraiment tordus. Et ce, sans compter sur l'éditeur de niveaux présent pour rallonger la durée de vie.



Si vous aimez le principe de Tomb Toad, son lancement est prévu pour demain à 3,49€ avant que son prix ne grimpe à 4,99€. A vous de jouer et de télécharger ce nouveau titre au look étrange mais très addictif.

