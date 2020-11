La commission de 15% énerve Epic Games et Spotify qui n'y ont pas droit !

Beaucoup disent que Apple est une entreprise qui n'en fait qu'à sa tête et qui n'écoute pas ses clients et développeurs. Visiblement ces personnes ont encore une fois tort, puisqu'aujourd'hui la firme de Cupertino a sorti le programme "Small Business" visant à alléger la commission de 30% à 15% pour les développeurs au revenu inférieur de 1 million de dollars par an. Bien évidemment les grandes entreprises comme Epic Games et Spotify n'auront pas le droit d'intégrer ce programme.

Spotify et Epic Games énervés par cette annonce

Depuis plusieurs années, les développeurs du monde entier se plaignent de la commission de 30% que prélève Apple à chaque achat dans l'App Store. Si la majorité des développeurs préfèrent se taire par peur de représailles contre la disponibilité de leur application sur iOS et iPadOS, d'autres entreprises comme Epic Games ou Spotify n'ont pas hésité à exprimer publiquement leur désaccord face à cette commission.

Pour la première fois de l'histoire de l'App Store, Apple a accepté de baisser sa commission en la divisant par 2. Cependant, mauvaise nouvelle, cela ne concerne que les développeurs qui touchent moins de 1 million de dollars par an avec leur application. Ce changement de conditions est parfait pour les petits développeurs qui pourront prochainement intégrer le programme "Small Business". Du côté des grandes applications qui perçoivent bien plus de revenus que 1 million par an, c'est la douche froide, puisque pour elle rien ne change !



Suite à l'annonce de la commission à 15%, on avait hâte de voir la réaction d'Epic Games et Spotify. Il n'aura fallu que quelques heures pour que les deux entreprises dévoilent officiellement leur ressenti face à ce changement majeur !

Chez Epic Games on parle de "division" entre les développeurs avec cette annonce. Le créateur du célèbre Battle Royale explique que cette décision n'a aucun sens et qu'elle n'annulera pas ses poursuites contre Apple aux États-Unis, mais aussi en Australie.

Tim Sweeney le CEO d'Epic a déclaré :

Ce serait quelque chose à célébrer s'il n'y avait pas une décision calculée pour diviser les créateurs d'applications et préserver leur monopole. En accordant des conditions spéciales de 15% à certains voleurs comme Amazon, et maintenant aussi aux petits indépendants, Apple espère éliminer suffisamment de critiques pour échapper aux accusations en matière de concurrence. Mais les consommateurs continueront de supporter des prix majorés par la taxe Apple.

Même son de cloche du côté de Spotify, on se dit outré d'une telle décision d'Apple et on espère que les régulateurs ne se feront pas avoir par ce geste qui n'est que présent pour montrer qu'Apple a répondu aux critiques.

La Commission européenne a eu connaissance il y a quelques heures de ce programme "Small Business". Selon elle, il est nécessaire de maintenir l'enquête antitrust contre Apple qui est en cours depuis plusieurs mois.

La suite, au prochain épisode...



