La fonction Interphone bientôt sur le casque AirPods Studio ?

Il y a 2 heures

Alban Martin

3

Le dernier brevet d'Apple en date pourrait rapidement voir le jour. Il s'agit d'une fonction d'interphone pour les AirPods, ou plutôt le futur casque AirPods Studio.



Apple a d'abord lancé l'app talkie-walkie sur l'Apple Watch. Puis il y a quelques semaines, la fonction Interphone (renommée) est arrivée sur le HomePod et les appareils Apple autour avec iOS 14.1 puis iOS 14.2.

Le casque AirPods Studio en tant que talkie-walkie ?

Le US Patent & Trademark Office a publié une demande de brevet d'Apple concernant un appareil de communication sans fil établissant une communication vocale entre un utilisateur et un appareil distant sélectionné via une liaison réseau ad hoc sans fil point à point.



Alors que dans une partie le brevet couvre la fonction Walkie-Talkie d'Apple, une autre caractéristique mise en évidence dans ce rapport concerne les futurs écouteurs supra-auriculaires d'Apple capables d'établir rapidement des communications vocales avec un autre casque à proximité, afin qu'un couple puisse communiquer sans effort.



Apple veut permettre d'avoir une conversation plus simplement qu'en passant par un appel classique. De même, cela permettra de communiquer sans se rapprocher d'une personne, idéale au bureau par exemple en ces temps de COVID.



Si casque visible sur les documents pourrait être un leurre, en revanche la manière d'entrée en communication serait semblable à AirDrop. On imagine une interface qui se base sur les puce U1 pour déterminer la position des interlocuteurs potentiels.

Ce serait une option intéressante selon vous sur le futur casque Apple ?