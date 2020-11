Widgetsmith 2.0 apporte des thèmes pour vos widgets

Il y a 6 heures

Medhi Naitmazi

La populaire application Widgetsmith a reçu cette nuit une mise à jour majeure, la version 2.0. Widgetsmith, qui vous permet de créer des widgets personnalisés pour votre écran d'accueil iOS 14, comprend désormais des thèmes prédéfinis pour vos widgets qui sont entièrement personnalisables ainsi qu’un nouveau sélecteur de couleurs.



Widgetsmith passe la seconde sur iOS

Widgetsmith 2.0 comprend désormais une collection de thèmes et de styles parmi lesquels vous pouvez choisir. Ces thèmes prédéfinis offrent diverses combinaisons de couleurs, de polices, d'icônes et plus encore. Chaque style reste entièrement personnalisable, vous permettant de créer l'esthétique personnalisée parfaite pour votre écran d'accueil iOS 14, cf notre tutoriel pour créer un thème sur iPhone.

Une fois que vous avez choisi un thème, vous pouvez simplement appuyer sur le bouton «personnaliser le thème» pour modifier des éléments tels que la police, la couleur de teinte, la couleur d'arrière-plan, la couleur de la bordure et les images.



David Smith, le développeur, explique d’ailleurs qu'il a commencé à travailler avec "les meilleurs designers pour fournir une large gamme de bordures et de créations amusantes pour vos widgets afin de leur donner ce petit plus."



Actuellement, la collection d'œuvres d'art de Widgetsmith comprend par exemple des éléments tels que des feuilles, des citrouilles et un motif à six couleurs inspiré du logo original d'Apple. À l'avenir, Widgetsmith ajoutera également des thèmes d'hiver et de Noël.



Enfin, la mise à jour d'aujourd'hui de Widgetsmith comprend un sélecteur de couleurs RBG / HEX pour faciliter la personnalisation de vos widgets. De même, Widgetsmith corrige la ligne blanche sur certains widgets photo et améliore la taille du texte dans le widget du même nom.



Widgetsmith est disponible sur l'App Store gratuitement mais avec des abonnements intégrés pour accéder à certains types de données, illustrations et thèmes. Si vous n’aimez pas les abonnements, allez voir Widgeridoo.

