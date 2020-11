L'application Google Pay se réinvente et s'oriente vers la banque

Apple marche fort avec son service Apple Pay, on se doute bien que son concurrent principal Google veut lui aussi cartonner de son côté sur Android avec Google Pay. Pour se faire, quoi de mieux qu'une toute nouvelle mise à jour qui apporte des nouveautés et pas mal de changements sur l'interface de l'application. À noter que pour l'instant seul les Etats-Unis en bénéficient mais on se doute bien qu'elle ne devrait pas mettre trop de temps à débarquer en France. Sur iOS et Android.

Google Pay s'offre un relooking et de nouvelles fonctions

Avant cette mise à jour, l'application permettait principalement d'envoyer et de recevoir de l'argent. Désormais, chaque personne ou entreprise avec laquelle une transaction sera effectuée créera une sorte de profil, ainsi si plusieurs transactions sont effectuées avec le même destinataire, les infos comme l'historique des transactions seront visibles à cet endroit précis.

L'application permettra également de commander de la nourriture, payer son stationnement dans certaines villes ou tout simplement payer son plein d'essence. Les commerces à proximité de vous qui proposent des réductions seront identifiés et visible dans un tout nouvel onglet, ce qui pourra vous permettre pourquoi pas de faire quelques économies. D'ailleurs, Google explique travailler avec des institutions financières de confiance pour créer Plex, un nouveau compte bancaire dédié aux mobiles intégré à Google Pay. Les comptes Plex sont proposés par les banques et les coopératives de crédit, comprennent des comptes chèques et d'épargne sans frais mensuels, frais de découvert ou exigences de solde minimum et vous aident à économiser plus facilement pour atteindre vos objectifs.



Un troisième onglet fera également son apparition et vous permettra de suivre vos dépenses et surtout de les retrouver facilement. Google en profite justement pour rappeler que par défaut, le suivi publicitaire de vos transactions bancaires sera désactivé.



Vous l'aurez compris, Google avance de son côté sur son service de paiement, à voir si tout cela sera ergonomique à l'avenir mais ce qui est sûr, c'est que ça fait toujours plaisir de voir des grosses mises à jour comme celle-ci arrivées.



