DeLight: The Journey Home est de sortie sur iOS et Steam

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

La nouvelle pépite de l'App Store s'appelle DeLight: The Journey Home que l'on a découvert il y a un mois à peine avec un synopsis intriguant et un premier trailer.



Développée par le studio DreamTree, cette nouvelle création conte l'histoire de Sammy, une petite fille aveugle déterminée à retrouver ses parents



Un récit conçu en plusieurs parties, dont voici la vidéo trailer :

DeLight: The Journey Home nous plonge dans un récit

Incarnez Sammy, une petite fille déterminée à retrouver ses parents malgré sa cécité. Avec le monde devenant méchant, le faire avancer est un compagnon improbable: un chien errant nommé Deli, son seul plaisir dans ce monde.

Ce jeu narratif nous met à la manette de la petite Sammy qui, avec son handicap, découvre en même temps que nous ce qui l'entoure. Pour l'aider, il y a Dell, un chien pour aveugle qui lui permet d'avancer, de résoudre des énigmes et plus encore.



DeLight: The Journey Home est l'occasion de ressentir et d'expérimenter le monde des malvoyants, avec une histoire immersive et plusieurs chemins possibles dans le destin de votre héroïne.



Le titre de DreamTree a été élu "Meilleure histoire" au Malaisie Levelup kl 2019 et a été nominé

aux Taipei Game Show 2020 et IMGA.



DeLight: The Journey Home est disponible à partir d'iOS 8 sur App Store et sur Steam pour les PC.

