iPhone 12 : Le "supercycle" est en train de se réaliser d'après un analyste

Il y a 4 heures

Julien Russo

13

Plusieurs mois avant l'annonce des nouveaux iPhone 12, les analystes de nombreux cabinets avaient affirmé que Apple connaitrait un "supercycle" avec sa nouvelle génération d'iPhone. Après plusieurs observations (particulièrement en Chine et aux États-Unis), c'est pile ce qui serait en train de se passer en ce moment. La demande pour les iPhone serait absolument ÉNORME.

L'iPhone 12 se vend à vitesse grand V

Avant tout de chose, il faut savoir ce qu'est un "super cycle". La majorité des nouveaux acquéreurs d'iPhone proviennent d'une ancienne génération d'iPhone, depuis de nombreuses années Apple arrive plus facilement à convaincre les habitués d'iOS plutôt que les habitués d'Android.

Quand une masse d'anciens clients Apple upgrade leur iPhone vers le dernier modèle commercialisé, on parle d'un "supercycle". En général, cela se produit quand il y a une "nouveauté star" sur les nouveaux iPhone, un argument commercial qui va attirer et intéresser tout le monde. Pour les iPhone 12, cet argument serait essentiellement la présence du modem 5G de Qualcomm qui permet de vous connecter sur le nouveau standard mobile et de profiter des débits descendants et montants nettement meilleur qu'en 4G.



Daniel Ives l'analyste de Wedbush a expliqué que de récents contrôles asiatiques ont emmené à affirmer que la demande autour des iPhone 12 aux États-Unis et en Chine serait actuellement impressionnante. D'après l'analyste, il faut s'attendre à ce que les fournisseurs d'Apple expédient 80 millions diPhone 12 au cours de "la période de lancement initiale", Ives explique que ce chiffre pourrait monter jusqu'à 90 millions !



Le cabinet Wedbush a aussi fait savoir à travers un rapport que les iPhone 12 Pro rencontrent beaucoup de succès, parmi les deux modèles, c'est celui de 6,1 pouces qui se vend le plus facilement. En effet, les clients adhèrent aux nouveautés "pro" des iPhone 12, mais moins à l'écran qui est trop grand pour de nombreuses personnes. Sur ce point-là, Apple s'y attendait, c'est pour cela que la firme a commercialisé une version plus petite que le Pro Max.

Daniel Ives explique :

Nous n'avons pas vu une telle tendance haussière de lancement depuis plusieurs années pour Apple et la seule trajectoire iPhone similaire serait l'iPhone 6 en 2014 sur la base de notre analyse

Le cabinet Wedbush s'est aussi intéressé à la période de précommande pour l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro puis pour l'iPhone 12 Mini et l'iPhone 12 Pro Max. Que ça soit la première ou la seconde précommande, l'analyste est convaincu que la demande a été jusqu'à deux fois supérieure à celle des iPhone 11 !

Selon Daniel Ives, la Chine se présente comme le "coeur" de ce supercycle.

La prédiction de l'analyse va probablement donner des frissons dans le dos des investisseurs :

Avec notre estimation que 350 millions des 950 millions d'iPhone dans le monde sont actuellement dans la fenêtre d'une opportunité de mise à niveau, nous pensons que cela se traduira par un cycle de mise à niveau sans précédent pour Apple avec une grande saison des fêtes à l'horizon malgré le contexte plus doux des consommateurs.

