Sorties jeux : Moonlighter, The First Tree, BC: The Walking Dead

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Corentin Ruffin

Réagir

Aujourd'hui 17 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Moonlighter, The First Tree, BC: The Walking Dead.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Trivia Crack Adventure (Jeu, Quiz, iPhone / iPad, v2.0.2, 344 Mo, iOS 10.0, Etermax) Une fois n'est pas coutume, vos connaissances sont la clé de la victoire, vous devrez répondre correctement pour avancer dans le tableau et atteindre la couronne en premier.



• Répondez aux questions pour gagner

• Grimpez dans le classement des ligues et remportez des prix

• Des centaines de milliers de questions à jouer

• Réclamez la récompense quotidienne



Milly veut atteindre la couronne avant que Willy ; vous devrez faire de votre mieux pour l'éviter. Toute sorte de pièges essaieront de vous arrêter ; et en cours de route, vous devrez trouver les Trivies qui vous poseront des énigmes. Utilisez les Power-ups à votre avantage et répondez correctement pour atteindre l'objectif. Télécharger le jeu gratuit Trivia Crack Adventure





Sudoku Master - jeu de sudoku (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1, 119 Mo, iOS 10.0, Peaksel) Explorez un nombre infini de puzzles sudoku! Installez maintenant et commencez à jouer sudoku gratuit! Sudoku Master- Jeu de Sudoku gratuit a différents puzzles sudoku et quatre niveaux de difficulté de variation sudoku cool: facile, moyen, sudoku difficile et niveaux experts sudoku. Royaume de Sudoku est pour toutes sortes de joueurs de sudoku!



Faites une petite pause pour jouer aux différents niveaux de sudoku et videz-vous la tête avec ce jeu japonais, sudoku. Jouez à des niveaux faciles de sudoku quotidiens pour exercer votre esprit, ou essayez des niveaux de sudoku moyens et difficiles pour donner à votre esprit un véritable entraînement. Télécharger le jeu gratuit Sudoku Master - jeu de sudoku





Oculux (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.4, 82 Mo, iOS 8.0, Logisk Studio Inc.) Oculux est un jeu de puzzle relaxant, minimaliste et magnifique qui propose des centaines de niveaux méticuleusement conçus pour vous y plonger. Une superbe bande sonore méditative vous accompagne dans votre merveilleuse expérience.



Comment jouer:

Déplacez l'orbe en faisant glisser votre doigt dans la direction dans laquelle vous souhaitez vous déplacer. Évitez les pièges et utilisez différentes mécaniques de puzzle pour recueillir tous les diamants en le moins d'actions possible.

Télécharger le jeu gratuit Oculux





Maze Thief Puzzle (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.0, 122 Mo, iOS 10.0, Genix Lab) Au fond d'une ancienne tombe, beaucoup de trésors sont encore à piller. A'ladin est un voleur habile qui veut changer sa vie en entrant dans la tombe et collecter tous ces trésors. Malheureusement, personne n'a jamais réussi à échapper au labyrinthe de la tombe, des portes délicates, des puzzles, des momies venant les empêcher d'obtenir les récompenses.

A'ladin a besoin de votre aide pour résoudre ces énigmes délicates et obtenir tout l'or de la tombe. Télécharger le jeu gratuit Maze Thief Puzzle





Hellopet House (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v3.0.0, 442 Mo, iOS 13.0, Appxplore (iCandy)) Entrez dans le monde de Hellopet House! Aidez Jane à récupérer des animaux de compagnie et à transformer une vieille maison délabrée en un magnifique manoir. Entrez et commencez votre voyage avec de nouveaux amis, voisins et votre tout premier animal de compagnie!



Accomplissez des tâches spéciales de cuisine, de jardinage et d'artisanat à temps pour aider à rénover et décorer l'espace de votre manoir. Restaurez chaque recoin de votre maison pour vos chats et chiens en maîtrisant vos compétences en tant que chef, jardinier et menuisier. Télécharger le jeu gratuit Hellopet House





Freeway Fury: Annihilation (Jeu, Action / Course, iPhone / iPad, v1.0, 110 Mo, iOS 9.0, Vasco Freitas) Freeway Fury: Alien Annihilation est la version ultime du populaire jeu d'arcade et d'action qui comprend : Plus de 35 véhicules différents à saisir et à provoquer un chaos général

Remplissez les compteurs Nitro et Fury en effectuant une variété de cascades

13 zones distinctes Télécharger le jeu gratuit Freeway Fury: Annihilation





Dragon Blaze classic (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.0, 52 Mo, iOS 10.0, MOBIRIX) La caractéristique unique de ce jeu est de pouvoir choisir parmi quatre chevaliers dragons, capables d'attaquer chevaliers et créatures et vaincre les ennemis avec une variété de modèles d'attaque grâce à la montée et la descente.



Un jeu de shoot aux graphismes rétro qui semble fort prometteur ! Télécharger le jeu gratuit Dragon Blaze classic





DeLight: The Journey Home (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.3, 1,2 Go, iOS 10.0, Wexplore Games co.,Ltd) La nouvelle pépite de l'App Store s'appelle DeLight: The Journey Home que l'on a découvert il y a un mois à peine avec un synopsis intriguant et un premier trailer.



Développée par le studio DreamTree, cette nouvelle création conte l'histoire de Sammy, une petite fille aveugle déterminée à retrouver ses parents.



Ce jeu narratif nous met à la manette de la petite Sammy qui, avec son handicap, découvre en même temps que nous ce qui l'entoure. Pour l'aider, il y a Dell, un chien pour aveugle qui lui permet d'avancer, de résoudre des énigmes et plus encore.



DeLight: The Journey Home est l'occasion de ressentir et d'expérimenter le monde des malvoyants, avec une histoire immersive et plusieurs chemins possibles dans le destin de votre héroïne.

Télécharger le jeu gratuit DeLight: The Journey Home





Book of Beasts - Jeu de cartes (Jeu, Style de vie / Cartes, iPhone / iPad, v1.0.326, 595 Mo, iOS 9.0, Millform Ltd) Book of Beasts est un jeu de cartes à collectionner (CCG) multijoueur gratuit. Vous disposez les cartes sur le plateau en connectant intelligemment des gemmes sur des cartes de bêtes. Chaque carte sur le champ de bataille partagé peut être utilisée contre vous.



Des cartes magiques supplémentaires et la construction de decks proposent des stratégies illimitées et des défis de combat sans fin ! Télécharger le jeu gratuit Book of Beasts - Jeu de cartes





Art Restoration Puzzle (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.1, 63 Mo, iOS 10.0, Genix Lab) Quelle est l'une des meilleures sensations au monde? Redécouvrir des chefs-d'œuvre ! Les artistes de génie les ont peints il y a 100 ans ou plus. Avec le temps, ces peintures étonnantes ne peuvent pas garder leur forme originale.



Vous êtes un collectionneur d'art avec la passion de retrouver la qualité de ces peintures inestimables. En faisant rouler la boule de couleur pour repeindre toutes les parties endommagées de la peinture, vous récupérerez avec succès ces chef-d'œuvres. Télécharger le jeu gratuit Art Restoration Puzzle





Nouveaux jeux payants iOS :

Tomb Toad (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.04, 93 Mo, iOS 11.0, Crescent Moon Games) Plongez dans des donjons sombres, affrontez des ennemis redoutables et réfléchissez à des énigmes périlleuses dans ce jeu d'aventure à l'envers ! Pour explorer, faites simplement pivoter le monde et laissez la gravité faire le reste.



Le côté original de Tomb Toad vient du fait que vous contrôlez votre héros en faisant littéralement tourner chaque étage du donjon et en laissant la gravité faire tout le travail, comme les jeux de billes dans les puzzles physiques classiques en bois comme Labyrinth.



Dans le cas de Tomb Toad, votre héros est la bille qui doit aller jusqu'à la sortie. Mais au-dessus de ce concept de base se trouvent toutes sortes de mécanismes d'exploration de donjons tels que collecter des pièces, trouver des clés pour déverrouiller des portes, des objets spéciaux et tout un scénario qui donne du sens à l'ensemble.



Télécharger Tomb Toad à 4,49 €





Queen Rules (Jeu, Casse-tête / Jeux de société, iPhone / iPad, v1.0.1, 842 Mo, iOS 12.2, Juan Gabriel Palomino Garcia) Explorez un monde hypnotique, composé de personnages en pâte FIMO.



Les clés de votre réussite seront la logique et la planification. Dans ce jeu de réflexion décalé qui va vous titiller les neurones, un roi et une reine bienveillants vous guideront à travers des mondes enchantés, à l’atmosphère incomparable. Votre mission : dissiper la malédiction qu’une sorcière a jetée sur ces contrées. Cela vous semble enfantin ?



Vous avez tort! D’abord simples, les énigmes deviennent plus compliquées au fil des niveaux, puis des royaumes.

Nous sommes fiers d’annoncer que ce jeu est une expérience inédite. Nous y jouons nous-mêmes avec grand plaisir depuis des mois, et nous souhaitons désormais ouvrir les portes de son univers captivant. Télécharger Queen Rules à 2,29 €





One Night at Flumptys (Jeu, Casse-tête / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0, 55 Mo, iOS 9.0, Clickteam, LLC) "Salut! Je suis Flumpty Bumpty. Je suis un œuf. Je suis immunisé contre l'intrigue et je peux transcender le temps et l'espace. Je vous ai amené dans cet endroit spécial pour que nous puissions être amis. J'espère que vous êtes doué pour vous cacher, parce que je viens après vous. Amusez-vous bien! "



Dans One Night at Flumpty's, survivez jusqu'à 6 heures du matin en évitant Flumpty et ses amis. Si vous survivez toute la nuit, vous aurez un nouvel ami! Si vous ne le faites pas, eh bien ... vous verrez.

Télécharger One Night at Flumptys à 2,29 €





Moonlighter (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.3, 559 Mo, iOS 13.0, 11 bit studios s.a.) Certains d'entre vous connaissent peut-être déjà le jeu Moonlighter, puisque ce dernier est notamment disponible sur Steam depuis 2018 et depuis l'année dernière sur Nintendo Switch.



Moonlighter est un jeu de rôle d'action comportant des éléments de rogue-lite. Découvrez le quotidien de Will, un marchand aventurier qui rêve de devenir un héros.



Ce RPG emmène le joueur dans une aventure fantastique avec des passages vers d’autres dimensions "dans lesquelles les aventuriers téméraires pourraient trouver des richesses incommensurables".



Télécharger Moonlighter à 12,99 €





Frog Hop Game (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 129 Mo, iOS 8.0, Tiny Warrior Games) Un jeu de plateforme d'aventure classique mignon et décalé sur une grenouille nommée Hoppy à la recherche de son ami grenouille Jumpy. Balancez-vous et lancez-vous à travers les niveaux avec votre capacité de langue.



Que ce soit une vaste gamme de gadgets, d'ennemis et d'obstacles; vous rencontrerez toujours quelque chose de nouveau à chaque niveau. Combats de boss uniques et stimulants, chacun avec ses propres attaques et faiblesses. Collectez des gemmes et dépensez-les pour acheter des charmes qui modifient votre style de jeu, ouvrant des possibilités de rejouabilité et des stratégies pour surmonter les niveaux. Télécharger Frog Hop Game à 3,49 €





The First Tree (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.3, 1 Go, iOS 10.0, David Wehle) The First Tree est un jeu d’exploration en vue à la troisième personne, centré sur deux histoires parallèles : une renarde à la recherche de ses petits, et un fils qui cherche à renouer le lien rompu avec son père en Alaska. Dans cette aventure poignante qui vous conduira à la source de la vie et ne manquera pas de vous interpeller sur le sens de la mort, vous incarnerez la renarde. En chemin, vous découvrirez des objets clés qui dévoileront des pans du passé de ce fils, dont l’histoire s’entremêle avec celle de la renarde en quête du Premier Arbre.

Télécharger The First Tree à 5,49 €