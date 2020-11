Le widget de Gmail est disponible sur iOS 14

Image by iMore

Si vous faites partie de ceux qui n'aiment pas l'application "Mail" d'Apple et qui préfère passer par l'application officielle de Gmail, vous allez adorer cette nouveauté. Tard dans la soirée hier, Google a mis à jour son application Gmail pour iPhone et iPad , désormais celle-ci vous permet d'introduire un widget sur votre écran d'accueil.

Ce qui est fantastique avec Google, c'est que l'entreprise ne boude pas les OS des concurrents. Propriétaire d'Android, on pourrait se dire qu'elle va délaisser le développement de ses applications iOS, mais pas du tout. La firme de Mountain View met régulièrement à jour ses applications et exploite même les dernières nouveautés pour en faire bénéficier à ses utilisateurs !

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.