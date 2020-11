YouTube va mettre des pubs sur les vidéos de petits créateurs sans rémunération

Il y a du changement chez YouTube, et ça risque de ne pas plaire à tout le monde... En effet, la célèbre plateforme d'hébergement de vidéos vient de changer ses conditions d'utilisation et plus particulièrement les annonces diffusées sur ces dernières.



Désormais, YouTube s'autorise de placer des publicités sur les vidéos de petits créateurs et ne faisant pas partie du programme de partenariat, sans pour autant les rémunérer...

We look at many factors when we review channels for YPP (e.g, if the content is original, adhering to Community Guidelines, etc). Regardless, all videos must meet ad-friendly guidelines to show ads. We also offer other benefits that come w/ YPP aside from serving ads.