Apple lance un MacBook Air M1 128 Go à 799$ pour les étudiants

Il y a 3 heures

Alban Martin

Si le MacBook Air M1 est disponible depuis une semaine, il débute normalement avec 256 Go de stockage à 1129€, soit 999$. Mais Apple vient de lancer une version moins chère, à 799$ pour les étudiants américains. Il s'agit du même ordinateur mais avec 128 Go de SSD.

MacBook Air M1 : encore moins cher

Ce n'est pas une promotion mais un nouveau produit. Apple n’avait pas annoncé un MacBook Air M1 de 128 Go mais on trouve tout de même cette version sur l'Apple Store en ligne. Il faudra par contre contacter le service client pour en profiter. Mieux, si vous souhaitez tout de même avec 256 Go de stockage SSD en tant qu'étudiant, Apple l'affiche à 899 dollars sur l’Apple Store Éducation au lieu de 999$ pour le grand public.

Le MacBook Air 2020 M1 convient largement aux étudiants qui stockent souvent leurs projets sur les serveurs de l'école ou dans le Cloud. Même si c'est peu en termes de stockage (qu'on peu étendre facilement), en revanche les performances de la puce Apple Silicon M1 sont les mêmes que sur les nouveaux MacBook Pro par exemple. C'est donc une offre alléchante pour avoir un ordinateur performant et capable de faire tourner les apps iOS, les jeux de l'App Store et plus encore.



Par contre, n'espérez pas voir les modèles de 128 Go pour le grand public. Sinon, Apple l'aurait probablement annoncé le premier jour.



Pour mémoire, Apple a annoncé hier qu'elle faisait don d'un total de 2500 iPad et Mac à des associations éducatives à travers les États-Unis par le biais de son initiative pour aider avec des cours de code et plus encore.