Le HomePod a été jailbreaké avec Checkra1n

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Si l'on vous dit "jailbreak", vous avez forcément en tête l'iPhone, l'iPod ou l'iPad. Mais le déverrouillage complet des appareils Apple s'étend aussi à l'Apple TV et désormais au HomePod. Oui, l'enceinte intelligente de la firme vient d'être jailbreakée grâce à l'outil Checkra1n qui se base sur l'exploit de démarrage checkm8 qui touche matériellement les puces A11 et inférieures.

Le jailbreak du HomePod est une réalité

Le HomePod d'Apple a donc succombé au jailbreak Checkra1n. La nouvelle, partagée par l'utilisateur de @_L1ngL1ng_, a surpris de nombreux utilisateurs :

Hello Homepod, meet checkra1n.



Huge thanks to @DanyL931 for helping to get this running. pic.twitter.com/FjH7253RFR — L1ngL1ng (@_L1ngL1ng_) November 19, 2020

Dans le tweet, nous pouvons clairement voir une capture d'écran d'une fenêtre de Terminal macOS dans laquelle on constate un accès root réussi au HomePod via une connexion Secure Shell (SSH). Il s'agit d'un HomePod de première génération (identifié comme AudioAccessory1,1) et non du nouveau HomePod mini (qui serait identifié comme AudioAccessory5,1). Le hacker remercie le membre de l'équipe checkra1n @DanyL931 pour son aide.



Impressionnant sur le papier, le jailbreak d'un HomePod reste toutefois assez flou quant à son utilité. Que faire avec une enceinte Apple déverrouillée ?



Voici quelques idées :

Permettre au HomePod d'être utilisé comme un véritable haut-parleur Bluetooth sans avoir à utiliser AirPlay

Personnaliser les couleurs d'affichage sur le haut de l'appareil

Choisir Google Assistant plutôt que Siri

...

N'hésitez pas à nous partager vos idées, les développeurs de la communauté du jailbreak nous suivent avec attention.



En attendant, il faudra qu'un des développeurs de Checkra1n accepte d'intégrer ce nouvel exploit dans leur outil qui gère iOS 14.2 depuis quelques jours.