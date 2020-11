La liste des jeux compatibles avec les Mac M1

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Corentin Ruffin

1

Avec la présentation récente des premiers Mac embarquant une puce A1, Apple a fait grand bruit sur le marché des ordinateurs : en optant pour une puce ARM personnalisée pour ses machines, comme c'était déjà le cas pour les iPhone, la Pomme amène une puissance et une économie d'énergie impressionnantes, même pour les premiers prix.



Ainsi naquit le projet Apple Silicon, qui a pour objectif donc de se passer d'Intel et de permettre aux développeurs des outils pour proposer leurs apps iOS et macOS sur ses nouveaux appareils. Une transition de deux années, qui a déjà commencée, avec l'arrivée de premiers mises à jour...

Les jeux qui sont déjà compatibles avec la puce M1

Plus tôt dans la semaine, nous partagions un article dans lequel un tableau permettait de savoir quelles applications étaient déjà disponibles pour les Mac avec puce M1. Cette fois-ci, c'est au tour des jeux vidéo d'être mis en avant, et la liste est déjà bien longue : on retrouve notamment un certain Among Us, dans sa version iOS et Steam, mais encore Football Manager 2021 ainsi que Fortnite et World of Warcraft.